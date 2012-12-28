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сегодня, 09:46
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Яна Ганбаева из Воронежа займется сносом сухостоя в Липецке

Коммерсантка из соседнего города выбила из торгов наш «Зеленхоз».

Управление главного смотрителя Липецка провело торги на снос сухих и аварийных деревьев, которые выиграла индивидуальный предприниматель из Воронежа Яна Ганбаева. Она сбила на 23,5% начальную цену контракта в 4 960 250 рублей и вынесла с аукциона липецкий МУП «Зеленхоз», который счел невозможным для себя падение ниже 20% в связи с нерентабельностью работ.

Как индивидуальный предприниматель Яна Ганбаева зарегистрирована в мае 2023 года в Воронежской области. Ее основным видом деятельности является благоустройство ландшафта. С того времени ипэшница выиграла шесть контактов на общую сумму в 15,1 млн рублей. Она уже знакома УГС Липецка, так как в декабре прошлого года была подрядчиком мэрии по 10-миллионному контракту на снос сухих и аварийных деревьев.

В этот раз Яне Ганбаевой предстоит снести указанный ей сухостой до 1 ноября этого года.


снос деревьев
опиловка
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Комментарии (11)

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Как гость
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Сначала новые
Житель
23 минуты назад
Правильно ,а то у нас Ивановы Петровы и Сидоровы
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Zzz
41 минуту назад
Хорошо бы ещё кто-то взялся город убирать от прошлогодних листьев, веток и сучьев,которые не убраны после обрезки деревьев и кустарников.
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правильно
42 минуты назад
сделала, пусть город озеленяют и деревья поливают
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вера
42 минуты назад
так может теперь " зеленхоз " займется посадкой новых деревьев ? да так, чтобы они росли нормально, а не засыхали ? Все деревья закатали в асфальт и плитку. Пора уже подумать над этим и заняться озеленением, что и является прямой обязанностью многоуважаемого "зеленхоза "
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Надежда
46 минут назад
По улице Степана Разина 7 сухих деревьев, которые находятся рядом с детским садиком и детской площадкой. Просьба снести их.
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Zzz
50 минут назад
Очень хорошо. У зеленхоза много задач. Надо делегировать полномочия. Город большой и нельзя всё на зеленхоз Сваливать.
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Ого
54 минуты назад
То есть эта ИПешница нигде кроме Липецка и не нужна особо? Или по откатам не прошла?
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Лепесток
56 минут назад
На это нужно выделять больше денег не только на снос сухостоя, но и на опиловку сухих ветвей и высаживание новых деревьев. Самое оптимальное дерево для города - это обычный тополь. Он поглощает углекислый газ в 3-4 раза интенсивней, а еще и быстро растет.
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Житель
сегодня, 09:54
Молодец!
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Буквоед
сегодня, 09:53
Автор точно русский язык знает???
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