Мать погибшего под колесами мусоровоза ребенка взыскала с мэрии Липецка три миллиона рублей
Сегодня в Липецке: в обед липчан будут учить рисовать еду, тянет ли наш город на культурную столицу?
Общество
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сегодня, 09:46
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Яна Ганбаева из Воронежа займется сносом сухостоя в Липецке
Коммерсантка из соседнего города выбила из торгов наш «Зеленхоз».
Как индивидуальный предприниматель Яна Ганбаева зарегистрирована в мае 2023 года в Воронежской области. Ее основным видом деятельности является благоустройство ландшафта. С того времени ипэшница выиграла шесть контактов на общую сумму в 15,1 млн рублей. Она уже знакома УГС Липецка, так как в декабре прошлого года была подрядчиком мэрии по 10-миллионному контракту на снос сухих и аварийных деревьев.
В этот раз Яне Ганбаевой предстоит снести указанный ей сухостой до 1 ноября этого года.
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