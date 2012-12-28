Яна Ганбаева из Воронежа займется сносом сухостоя в Липецке

Коммерсантка из соседнего города выбила из торгов наш «Зеленхоз».

Управление главного смотрителя Липецка провело торги на снос сухих и аварийных деревьев, которые выиграла индивидуальный предприниматель из Воронежа Яна Ганбаева. Она сбила на 23,5% начальную цену контракта в 4 960 250 рублей и вынесла с аукциона липецкий МУП «Зеленхоз», который счел невозможным для себя падение ниже 20% в связи с нерентабельностью работ.Как индивидуальный предприниматель Яна Ганбаева зарегистрирована в мае 2023 года в Воронежской области. Ее основным видом деятельности является благоустройство ландшафта. С того времени ипэшница выиграла шесть контактов на общую сумму в 15,1 млн рублей. Она уже знакома УГС Липецка, так как в декабре прошлого года была подрядчиком мэрии по 10-миллионному контракту на снос сухих и аварийных деревьев.В этот раз Яне Ганбаевой предстоит снести указанный ей сухостой до 1 ноября этого года.