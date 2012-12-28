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58 минут назад
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Мэрия Липецка объявила торги на ремонт дорог в 2025 году

В лот со стартовой ценой в 328,3 млн рублей попали улицы Баумана и Ковалева на Соколе, Теперика и Стаханова в спальных микрорайонах и четыре улицы на Опытной.

Как и год назад, управление главного смотрителя Липецка уже летом объявило о поиске подрядчика на ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2025 году.

В первый лот со стартовой ценой 328 385 416 рублей попали дороги на улицах Баумана (от ООТ «Мост» до знака «Ситовка»), Ковалева (от дома №1 до дома № 126), Известковой, Свердлова, Теперика (от дома №23а по улице Катукова до дома №7а по улице Теперика), Стаханова (от дома №23 по улице Катукова до дома №18 по улице Свиридова), Раздольной, Новой, Лучистой и Просторной, а также Универсальный проезд.

Подрядчик, кстати, может начать работы по этому контракту с момента его подписания, а значит, уже в сентябре этого года. Срок его исполнения — 29 августа 2025 года.
ремонт дорог
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Комментарии (8)

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Сначала новые
Викторм
10 минут назад
Опять армяне?
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Nublin2000
23 минуты назад
Когда же починят проезд по ул Щерстобитова? Дорога стонет, ждет ремонта.
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Эля
27 минут назад
Недавно была реконструкция Баумана уже все??????
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Пользователь
14 минут назад
А мы в городе делаем-сделанное... Это уже вошло в привычку
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й
37 минут назад
До 2025 ещё дожить нужно. Там и цены вырастут.
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ваха
43 минуты назад
Зачем торги устраивать всё равно одни армяне дороги делают одноразовые
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Александр
47 минут назад
А мэрия помнит, что в центре города есть улица Интернациональная?
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крик души
48 минут назад
убедительно просим обратить внимание на дорожку от магазина "Пятерочка" вниз через ул.Трубная, Совхозная, до мостика через пруд и до моста через железную дорогу. Очень много людей ходят по этой дороге, но она не ремонтировалась 40 лет.
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