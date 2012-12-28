Мэрия Липецка объявила торги на ремонт дорог в 2025 году

В лот со стартовой ценой в 328,3 млн рублей попали улицы Баумана и Ковалева на Соколе, Теперика и Стаханова в спальных микрорайонах и четыре улицы на Опытной.

Как и год назад, управление главного смотрителя Липецка уже летом объявило о поиске подрядчика на ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2025 году.В первый лот со стартовой ценой 328 385 416 рублей попали дороги на улицах Баумана (от ООТ «Мост» до знака «Ситовка»), Ковалева (от дома №1 до дома № 126), Известковой, Свердлова, Теперика (от дома №23а по улице Катукова до дома №7а по улице Теперика), Стаханова (от дома №23 по улице Катукова до дома №18 по улице Свиридова), Раздольной, Новой, Лучистой и Просторной, а также Универсальный проезд.Подрядчик, кстати, может начать работы по этому контракту с момента его подписания, а значит, уже в сентябре этого года. Срок его исполнения — 29 августа 2025 года.