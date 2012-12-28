На следующей неделе в Липецке начнут ремонт трех последних улиц по главному контракту этого года

К концу августа компании «Инфинити Групп» нужно отремонтировать улицы Шерстобитова, Зорге и Базовый проезд.

Ровно месяц остается до окончания основных дорожно-ремонтных работ этого сезона. К 31 августа компания «Инфинити Групп» по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» должна завершить ремонт 33 участков улично-дорожной сети за 744,1 млн рублей (при стартовой цене закупки в 891,2 миллиона). По данным мэрии, этому подрядчику осталось заасфальтировать убитые улицы Шерстобитова, Зорге и Базовый проезд. К работам на этих объектах компания приступит на следующей неделе.В этот контракт входит и улица Барашева, но сейчас ее перерыла «Квадра», которая меняет сети на месте январской коммунальной аварии, лишившей отопления и горячей воды 50 000 горожан. Как только энергетики сделают свою часть работы, на улице появится техника «Инфинити Групп».Еще один форс-мажор помешал другому подрядчику, компании «СДК», закончить к 31 работы по 250-миллионному контракту на ямочный ремонт дорог на улице Володарского. Проблема — строительство там двух 25-этажных башен нового ЖК «На Депутатской». Из-за нестыковки планов застройщика и компании «СДК» подрядчик мэрии не сумел к сегодняшнему дню построить 700 метров дороги с основанием из щебня. В управлении главного смотрителя надеются, что дорогу сделают в августе.К 30 августа за 20,5 млн рублей при начальной цене в 27,5 млн рублей скандально известная компания «СУ-1» должна отремонтировать улицу Курчатова на Соколе. Заказчик уверяет, что работы ведутся по графику.Улицы Папина и Космонавтов в Желтых Песках должны сдать в эксплуатацию к 1 октября. Проблемы Папина хорошо известны — затык компании «РВК-Липецк», которая параллельно строит там новый водопровод. Подрядчик «РВК» выбился из графика на полтора месяца, что может сорвать работу компании «СДК», которая обновляет эту улицу. Но у нее есть еще время, чтобы все сделать в срок. Кстати, этот же подрядчик по этой же причине, из-за «РВК», выбился из графика и с ямочным ремонтом улицы Союзной, который должен был закончить к 31 июля — энергетики еще не закончили работы по подключению ее жителей к новому водопроводу.