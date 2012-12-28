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Чёртово колесо: на Дне района в Грязях остановился аттракцион, катающихся опускали в ручном режиме
Общество
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сегодня, 16:30
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Чёртово колесо: на Дне района в Грязях остановился аттракцион, катающихся опускали в ручном режиме
В отделе культуры администрации Грязинского района уверяют: ничего страшного не произошло.
Как рассказали GOROD48 в отделе культуры администрации Грязинского района, колесо обозрения остановилось из-за отключения электричества — произошла авария на подстанции. Но катающихся в этот момент на колесе было не очень много — всего несколько человек.
«Паники не было, катающихся на аттракционе спустили вниз в ручном режиме — это предусмотрено конструкцией», — отметили в отделе культуры.
При этом праздник в парке продолжался — сцену и музыкантов отключение света не коснулось.
Видео - vk.com/clips/gryazy_delo
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