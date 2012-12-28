Чёртово колесо: на Дне района в Грязях остановился аттракцион, катающихся опускали в ручном режиме

В отделе культуры администрации Грязинского района уверяют: ничего страшного не произошло.

27 июля во время празднования Дня Грязинского района в парке Флёрова остановилось колесо обозрения. Людей опускали вниз в ручном режиме — видео разошлось по соцсетям.Как рассказали GOROD48 в отделе культуры администрации Грязинского района, колесо обозрения остановилось из-за отключения электричества — произошла авария на подстанции. Но катающихся в этот момент на колесе было не очень много — всего несколько человек.«Паники не было, катающихся на аттракционе спустили вниз в ручном режиме — это предусмотрено конструкцией», — отметили в отделе культуры.При этом праздник в парке продолжался — сцену и музыкантов отключение света не коснулось.