Осадки уходят из Липецкой области

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется в тыловой части обширного циклона с центром над Уралом – погода будет преимущественно без осадков.

Среднесуточные температуры воздуха составят 18-20 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 августа в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, 7-12 м/сек. Температура ночью от +10 до +15 градусов, днем – от +22 до +27 градусов.В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью – от +11 до +13 градусов, днем – от +24 до +26 градусов.День 1 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +40. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2019 году –6 градусов тепла.