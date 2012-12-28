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Здоровье
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сегодня, 15:10
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Опасные закрутки: пять липчанок попали в больницу из-за консервирования
Жителей региона предостерегают о сезонных травмах и самолечения.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, пациенткам в возрасте от 20 до 80 лет диагностированы ожоги бёдер и промежностей, полученные в результате того, что лопнула стеклянная банка с закруткой или упала кастрюля с горячим содержимым.
Ситуацию во всех случаях усугубило самолечение: женщины обратились за медицинской помощью спустя 3-5, а в некоторых случаях и все 10 дней после происшествия на кухне, когда на месте полученных ожогов уже начинались воспаления и осложнения.
Жителей Липецкой области просят соблюдать осторожность в быту.
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