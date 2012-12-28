Липецкая вечЁрка: задержание убийцы слесаря, минирование соцобъектов и авария на водозаборе

Сегодня, 18 июля, стало известно о задержании подозреваемого в убийстве слесаря, сразу несколько социальных объектов Липецка и Липецкого района получили сообщения о минировании, энергетики ликвидировали аварию на водозаборе.