Подозреваемый в убийстве слесаря на улице Индустриальной гендиректор фирмы арестован до 16 сентября
Липчанин сменил номер телефона и вскоре узнал, что на него оформили 9 кредитов почти на 240 тысяч рублей
Липецкая вечЁрка: задержание убийцы слесаря, минирование соцобъектов и авария на водозаборе
Общество
272
44 минуты назад
Липецкая вечЁрка: задержание убийцы слесаря, минирование соцобъектов и авария на водозаборе
Сегодня, 18 июля, стало известно о задержании подозреваемого в убийстве слесаря, сразу несколько социальных объектов Липецка и Липецкого района получили сообщения о минировании, энергетики ликвидировали аварию на водозаборе.
Выяснилось, что мотивом убийства стал конфликт между подозреваемым, 43-летним липчанином, и работником ООО «Теплосфера» из-за неудобств, причиненных на месте замены теплосети.
Сегодня вечером подозреваемого взяли под стражу.
«Что у людей с кукухами? Кому что доказал? Себе и другим жизнь испортил», — написал Макс.
«Последние слесари разбегутся от таких новостей в таксисты и доставщики еды, итак рабочие специальности сейчас не в почете, как тогда жить то будем?! Злость и никакого уважения к труду рабочих!» — добавил Гость.
«Глупое стечение обстоятельств. Не думаю, что стрелявший из пневматики хотел убить рабочего. Это шансы 2 из 100. Скорее всего напугать. А некоторые эти слесаря и их компании совсем обнаглевшие есть реально. Сам сталкивался не раз. Нет управы на эти коммунальные хозяйства. Делают как им захочется», — вступила в дискуссию Дилема.
«Делема, во первых надо писать Дилемма, и во-вторых! Какие могут быть претензии к рядовому рабочему, ну ладно там к начальству? И когда проводить такие работы, зимой что ли? И в третьих. Убит человек на рабочем месте! Судить убийцу по самой тяжелой статье без скидок!» — ответил Старик.
Сегодня утром анонимные сообщения о минировании получили сразу несколько детских садов, библиотека имени Есенина, школа искусств имени Сурикова, металлургический колледж, автовокзал и ТЦ «Атмосфера» в Липецке. Также угрозы поступили на адрес администрации Липецкого района.
Силовики и кинологи с собаками проверили проблемные соцобъекты. Ничего подозрительного не нашли.
А ночью на ветхом водозаборе в районе поселка Сырский Рудник произошла авария. Сотрудники компании «РВК-Липецк» работали всю ночь.
Ближе к полудню аварию устранили. При этом прокуратура решила провести проверку по факту коммунального ЧП. А комментаторы тут же набросали еще несколько проблемных адресов.
«+36 воды нет, но вы держитесь. В магазине 5 л 100 р. Ничего личного просто бизнес. Диверсия или вредительство пора привлекать Бастрыкина без него в Липецке никто не шевелится», — написала Жажда.
«Если поселок остался без воды, так и мэр, и начальник РВК, а мы 10 квартир сидим без воды вот уже 5 дней, в такую жару не попить, не приготовить, не искупать детей мы не люди значит. Платим РВК, а обратиться не можем, управляшка тоже руками разводит, ничего сделать не может, давление 2.4бар на 9 этажей говорят для РВК это норма. Осталось только президенту написать, может, и к нам мэр с начальником», — доложил 10 микрорайон.
«А на Папина что происходит? Второй день без воды. Подвоза нет. Ау, мэр! Может и к нам заглянете?» — спросила Маруся.
Кстати, сегодня на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета руководитель областного управления Роспотребнадзора Владимир Коротков призвал депутатов и мэрию активно вовлечься в работу по спасению ценнейшего ресурса — подземных запасов питьевой воды. Главный санитарный врач региона заявил, что под Липецком нет специально выделенного земельного участка, который мог бы при возникновении какой-то чрезвычайной ситуации стать резервным водозабором.
И еще новости про коммуналку. Заместитель гендиректора компании «РВК-Липецк» Дмитрий Будюкин сообщил, что подрядчик из Санкт-Петербурга сорвал сроки реконструкции станции аэрации. Поэтому концессионеру, «РВК-Липецк» пришлось заключить новый договор с московской компанией «РВК.Экосервис».
Спасатели сегодня предупредили, что к вечеру в регионе ожидаются гроза, дождь и град, которые могут продолжиться завтра весь день.
Как говорится, у природы нет плохой погоды. Зато спадет жара! По прогнозам синоптиков, завтра днем в Липецке температура будет колебаться от +26 до +28 градусов.
Купаться на липецких пляжах санитарные врачи больше не рекомендуют. Пробы воды не отвечают нормам по микробиологическим показателям. Обнадеживает только то, что через некоторое время они снова возьмут пробы на анализ.
И обратите внимание, скоро перекроют движение по улицам 1-я Воронежская и 3-го Сентября. Там будут ремонтировать трамвайные пути. С 22 по 29 июля будет перекрыта улица 1-я Воронежская, а с 30 июля по 6 августа — улица 3-го Сентября.
Из-за ремонта изменится схема движения общественного транспорта. С 09:00 22 июля до 22:00 28 июля, автобусы, следующие по маршруту № 19 будут ездить: «ул. Студенческая — ул. Красина — 1-я Воронежская ул. — ул. Волгоградская — ул. Студенческая –ул. 3 Сентября» — далее по схеме.
А с 09:00 29 июля до 22:00 5 августа на автобусах маршрута № 1Т «ул. Пришвина — пл. Клименкова (через пр. Победы)» конечным остановочным пунктом будет «РСУ».
0
0
0
0
0
Комментарии