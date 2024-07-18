Липецкая вечЁрка: подробности убийства слесаря, дворника вывели из комы и когда кончится жара
Липчанин сменил номер телефона и вскоре узнал, что на него оформили 9 кредитов почти на 240 тысяч рублей
Общество
159
17 минут назад
Ремонт трамвайных путей внесет еще ряд ограничений движения транспорта
В городе продолжается модернизация трамвайного хозяйства
Так, в период с 09:00 22 июля до 22:00 28 июля, автобусы, следующие по маршруту № 19 будут ездить: «ул. Студенческая – ул. Красина – 1-я Воронежская ул. – ул. Волгоградская – ул. Студенческая –ул. 3 Сентября» – далее по схеме.
В период с 09:00 29 июля до 22:00 5 августа на автобусах маршрута № 1Т «ул. Пришвина – пл. Клименкова (через пр. Победы)» конечным остановочным пунктом будет «РСУ».
0
0
0
0
0
Комментарии