Ремонт трамвайных путей внесет еще ряд ограничений движения транспорта

В городе продолжается модернизация трамвайного хозяйства

Как сообщают в мэрии города, в связи с проведением ремонтных работ на трамвайных путях в схему движения общественного транспорта будут внесены изменения.Так, в период с 09:00 22 июля до 22:00 28 июля, автобусы, следующие по маршруту № 19 будут ездить: «ул. Студенческая – ул. Красина – 1-я Воронежская ул. – ул. Волгоградская – ул. Студенческая –ул. 3 Сентября» – далее по схеме.В период с 09:00 29 июля до 22:00 5 августа на автобусах маршрута № 1Т «ул. Пришвина – пл. Клименкова (через пр. Победы)» конечным остановочным пунктом будет «РСУ».