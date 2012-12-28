Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Сегодня в Липецке: резкий рост тарифов ЖКХ, соцсети, парки, школы – где липчане ищут любовь
67-летняя пенсионерка перевела мошенникам почти полтора миллиона рублей: мошенник представился её бывшим руководителем
Общество
68
15 минут назад
2
Ничья труба в Матырском течет уже третий месяц
Жители поселка уже опасаются, что в вымытый водой провал угодят люди или автомобили.
За несколько месяцев ни одна из организаций не только не предприняла никаких мер для устранения порыва, провал даже не огородили. Это сделали жители Матырского.
Жители двух улиц написали коллективное заявление руководителю «РВК-Липецк» и городского департамента ЖКХ:
«Образовавшийся провал растет каждый день! Жители сами огородили провал, но существует угроза того, что в яму с водой может кто-то упасть (особенно в ночное время). В этом районе на двух улицах живут дети, по дороге ежедневно проезжают автомобили, которые могут также угодить в этот провал! Огромное количество воды утекает в никуда!».
Заместитель министра ЖКХ Ирина Дьякова пояснила GOROD48, что трубу прорвало на границе Липецка и Грязинского района. По кадастровой карте улица Российская относится к Липецку, а улица Солнечная — к Грязинскому району.
В «Водоканале» Грязинского района заявили, что сетей организации на стыке улиц нет. У «РВК-Липецк» сети в Марырском есть, но они не текут.
При этом в грязинском «Водоканале» предположили, течь может труба давно ликвидированного сельхозпредприятия.
Поиск владельца сети могли бы облегчить сами жители улиц, сообщив региональному минжкх, кому они платят за воду. Тогда у чиновников был бы повод потребовать от организации, собирающей плату, заняться ремонтом прохудившейся трубы.
— Мы собираемся организовать выездное совещание на месте утечки с представителями муниципальных образований и ресурсоснабжащими предприятиями, чтобы они, наконец, нашли эту трубу и определили, кому она принадлежит, — сказала Ирина Дьякова.
0
0
0
0
1
Комментарии (2)