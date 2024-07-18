Липецкая вечЁрка: подробности убийства слесаря, дворника вывели из комы и когда кончится жара
Липчанин сменил номер телефона и вскоре узнал, что на него оформили 9 кредитов почти на 240 тысяч рублей
Общество
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сегодня, 15:12
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1-ю Воронежскую и 3-го Сентября перекроют на неделю
Движение по этим улицам закроют из-за ремонта трамвайных путей
С 22 по 29 июля – ул. 1-я Воронежская;
С 30 июля по 6 августа – ул. 3-го Сентября.
В мэрии Липецка просят автомобилистов заранее выбирать альтернативные маршруты.
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