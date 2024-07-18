1-ю Воронежскую и 3-го Сентября перекроют на неделю

Движение по этим улицам закроют из-за ремонта трамвайных путей

В связи с проведением ремонтных работ на трамвайных путях, движение транспорта будет перекрыто:С 22 по 29 июля – ул. 1-я Воронежская;С 30 июля по 6 августа – ул. 3-го Сентября.В мэрии Липецка просят автомобилистов заранее выбирать альтернативные маршруты.