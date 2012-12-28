Липецкая вечЁрка: подробности убийства слесаря, дворника вывели из комы и когда кончится жара
В Липецке поступили сообщения о минировании детских садов, автовокзала, торгового центра и библиотеки
Происшествия
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сегодня, 10:20
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В Липецке поступили сообщения о минировании детских садов, автовокзала, торгового центра и библиотеки
Также угрозы поступили на адрес администрации Липецкого района.
«Организовано оперативное реагирование сил и средств. Проводится обследование указанных объектов. Специалисты просят отнестись с пониманием к ситуации, не паниковать и выполнять рекомендации сотрудников правоохранительных органов», — отметили в правительстве.
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