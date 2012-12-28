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сегодня, 10:20
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В Липецке поступили сообщения о минировании детских садов, автовокзала, торгового центра и библиотеки

Также угрозы поступили на адрес администрации Липецкого района.

Анонимные сообщения о минировании получены в нескольких детсадах, библиотеке имени Есенина, школе искусств имени Сурикова, металлургическом колледже, автовокзале и ТЦ «Атмосфера» в Липецке. Также угрозы поступили на адрес администрации Липецкого района. Об этом сообщила пресс-служба правительства Липецкой области.

«Организовано оперативное реагирование сил и средств. Проводится обследование указанных объектов. Специалисты просят отнестись с пониманием к ситуации, не паниковать и выполнять рекомендации сотрудников правоохранительных органов»,  — отметили в правительстве. 
телефонный терроризм
минирование
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