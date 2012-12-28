Липецкая вечЁрка: подробности убийства слесаря, дворника вывели из комы и когда кончится жара
Общество
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сегодня, 12:26
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Авария на водозаборе Сырского Рудника устранена
Водоснабжение поселка восстановлено по привычной схеме
Водоснабжение поселка восстановлено.
Порыв на изношенном водопроводе произошел сегодня ночью. Бригады «РВК-Липецк» оперативно выехали на место и приступили к ликвидации нештатной ситуации. Для комфорта жителей Сырского Рудника была организована резервная схема водоснабжения. Ремонт сетей удалось выполнить в кратчайшие сроки, сообщили в мэрии Липецка.
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