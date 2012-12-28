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сегодня, 12:26
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Авария на водозаборе Сырского Рудника устранена

Водоснабжение поселка восстановлено по привычной схеме

«РВК-Липецк» оперативно завершил ремонт водопровода в районе Сырского Рудника.

Водоснабжение поселка восстановлено.

Порыв на изношенном водопроводе произошел сегодня ночью. Бригады «РВК-Липецк» оперативно выехали на место и приступили к ликвидации нештатной ситуации. Для комфорта жителей Сырского Рудника была организована резервная схема водоснабжения. Ремонт сетей удалось выполнить в кратчайшие сроки, сообщили в мэрии Липецка.
авария
водопровод
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Комментарии (2)

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Маруся
26 минут назад
А на Папина что происходит? Второй день без воды. Подвоза нет. Ау, мэр! Может и к нам заглянете?
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10микрорайон
37 минут назад
Если поселок остался без воды так и мэр,и начальник рвк,а мы 10квартир сидим без воды вот уже 5дней в такую жару не попить не приготовить не искупать детей мы не люди значит.платим рвк а обратитса не можем,управляшка тоже руками разводит ничего сделать не может давление 2.4бар на 9этажей говорят для рвк это норма осталось только призеденту написать может и кнам мэр с начальником * .
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