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Общество
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48 минут назад
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Липецкие пляжи закрыли для купания
Очередная проба воды реки Воронеж показала несоответствующие показатели.
Как сообщили в администрации города, отбор проб речной воды из акваторий пляжей выполняется регулярно в соответствии санитарными нормами на протяжении всего купального сезона. В ближайшее время пробы будут проводиться повторно.
Фото пресс-службы администрации Липецка
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