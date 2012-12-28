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48 минут назад
15

Липецкие пляжи закрыли для купания

Очередная проба воды реки Воронеж показала несоответствующие показатели.

Липецкие пляжи снова закрыты для купания. Очередная проба воды реки Воронеж показала несоответствующие показатели. Они не отвечают нормам по микробиологическим показателям.

Как сообщили в администрации города, отбор проб речной воды из акваторий пляжей выполняется регулярно в соответствии санитарными нормами на протяжении всего купального сезона. В ближайшее время пробы будут проводиться повторно.

Фото пресс-службы администрации Липецка
запрет купания
закрытие пляжей
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Комментарии (15)

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Как гость
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Гость
7 минут назад
Не пойму однако то откроют пляж,то закроют-что это цветок ромашка что-ли ,любит не любит .. Однако.
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Липчанин
14 минут назад
Потихоньку подводят к платному посещению пляжей
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ГОСТЬ
16 минут назад
Засрали всю реку Воронеж. По настроили курятников да свиноферм и все гамно сливают в речку. Аууу господа администрация. Когда будет порядок в городе? Или про порядок можно забыть.
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Роман
19 минут назад
Уважаемая администрация,ну а почему же вы ничего не делаете для того,что бы вода соответствовала нормам? Ну не просто же так вода то плохая,то хорошая? Значит выше по течению производится сброс чего-то нехорошего,а ВАША работа выявить и наказать нарушителя! Что вы делаете для того,что бы вода была чище? Или вы только констатировать факты? Начните уже работать,как того требует законодательство!!!!
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ГОСТЬ
14 минут назад
А зачем что то делать и разбираться. И так все устраивает. Написали что пляжи закрыты и все на этом работа закончена.
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Ветеран
21 минуту назад
Вот вам и "жемчужина Черноземья"! Воздух загрязнён, вода заражена.
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Пупс
22 минуты назад
Грязный пляж, водоросли, вдоль пантонного моста помойка на воде, как в плохом колхозе.
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Никогда такого не было
26 минут назад
И вот опять...
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Негатив
27 минут назад
Позитив, попробуй обосновать сотруднику ГИБДД, что главное-ему находится на посту, а пристёгиваться или нет, выбор каждого.
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Вован
28 минут назад
На центральном пляже деды круглый год купаются и чихали они на все запреты. Ни один еще не умер
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Вячеслав Артур
30 минут назад
Кто закрыл? Роспотребнадзор? Самая безполезная организация. Как я мылся на центральном пляже так и продолжаю это делать.
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