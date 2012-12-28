Липецкие пляжи закрыли для купания

Очередная проба воды реки Воронеж показала несоответствующие показатели.

Липецкие пляжи снова закрыты для купания. Очередная проба воды реки Воронеж показала несоответствующие показатели. Они не отвечают нормам по микробиологическим показателям.Как сообщили в администрации города, отбор проб речной воды из акваторий пляжей выполняется регулярно в соответствии санитарными нормами на протяжении всего купального сезона. В ближайшее время пробы будут проводиться повторно.