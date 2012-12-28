В Липецкой области спадет жара

19 июля территория Липецкой области окажется под влиянием холодного атмосферного фронта – при порывистом ветре повсеместно пройдут кратковременные дожди с грозами, местами – град.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 19 июля – 23-25 градусов тепла, что на 3-4 градуса выше нормы, 20 и 21 июля – 21-23 градуса тепла, что в пределах нормы.С 15 июля местами по Липецкой области ожидается опасное метеорологическое явление – чрезвычайная пожароопасность лесов, 5 класс горимости.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, местами град, ночью местами туман. Ветер северный, 7-12 м/сек, при грозе порывы до 15-18 м/сек. Температура ночью от +17 до +22 градусов, днем сильная жара – от +25 до +30 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы. Температура ночью – от +19 до +21 градусов, днем сильная жара – от +26 до +28 градусов.День 19 июля стал самым теплым в Липецке в 1970 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 7 градусов тепла.