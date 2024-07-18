Пассажиры возвращаются в автовокзал

Представители силовых структур и кинолог с собакой проверили здание автовокзала «Липецк»

Ничего подозрительного силовики не нашли и сняли оцепление. Пассажиры уже возвращаются в здание автовокзала. Они проходят через рамки металлодетектора, проверяют и багаж.Напомним, пресс-служба правительства Липецкой области сегодня сообщила о том, что в сразу нескольких организациях Липецка и Липецкого района пришли сообщения о минировании. Они поступили по электронной почте.