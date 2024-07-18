Липецкая вечЁрка: подробности убийства слесаря, дворника вывели из комы и когда кончится жара
В Липецке поступили сообщения о минировании детских садов, автовокзала, торгового центра и библиотеки
Происшествия
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сегодня, 10:46
Пассажиры возвращаются в автовокзал
Представители силовых структур и кинолог с собакой проверили здание автовокзала «Липецк»
Напомним, пресс-служба правительства Липецкой области сегодня сообщила о том, что в сразу нескольких организациях Липецка и Липецкого района пришли сообщения о минировании. Они поступили по электронной почте.
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