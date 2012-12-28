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Общество
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26 минут назад
Липецкая вечЁрка: Евгения Уваркина уходит с поста мэра, снос бани и стройка на пляже
Сегодня, 3 июня, стало известно, что Евгения Уваркина переходит в правительство области, продолжился снос бани в военном городке, и у реки на Центральном пляже строится зона отдыха.
«Предложил Евгении Юрьевне занять должность моего заместителя и курировать проектный офис по нацпроектам. Главная задача — привлечение федерального ресурса на реализацию поручений Президента. А это требует умения и представить регион, и доказать, почему именно мы должны войти в пилотный проект или получить дополнительные средства. Уверен, что Евгения Уваркина с этой задачей справится. Неоднократно слышал от коллег, какая пробивная у нас мэр. Успехов на новом месте. И спасибо за все, что вы сделали на благо нашего Липецка», — написал в своем Telegram-канале Игорь Артамонов.
Через 13 минут Евгения Уваркина, и тоже через Telegram заявила, что приняла предложение губернатора.
«Сегодня губернатор сделал мне предложение войти в его команду на областном уровне, чтобы курировать направление по развитию инфраструктуры – проектный офис по нацпроектам.
Игорь Георгиевич, (спасибо за доверие и возможность на более высоком уровне реализовывать возможности для развития нашего региона. Искренне рада быть в вашей команде».
Напомним, пятилетний срок полномочий Евгении Уваркиной на посту мэра Липецка истекает 25 июня. В городском Совете, который и будет выбирать мэра, создана специальная конкурсная комиссия. Уже через три дня, 6 июня, она заканчивает прием документов от кандидатов на эту должность. По состоянию на 31 мая документы подали три человека, все они никак не связаны с политикой.
Житель Липецкой области вернулся в Россию во время обмена пленных с украинской стороной. Он пробыл в плену почти два года. Об этом сегодня рассказала уполномоченный по правам человека по Липецкой области Ираида Тихонова. На комитете по законодательству и правовым вопросам облсовета депутаты рекомендовали вновь назначить ее на этот пост.
Сегодня стало известно, что в Лев-Толстовском районе похоронили участника специальной военной операции, 36-летнего ефрейтора Романа Белых. Он погиб 9 мая 2024 года.
В военном городке продолжился снос бани. Напомним, начался он в феврале, когда банно-прачечный корпус начала XX-го века получил статус выявленного объекта культурного наследия. Через несколько месяцев эксперты вынесли вердикт — баня, построенная в начале прошлого века, не является объектом культурного наследия.
Собственником здания является воронежская компания, которая два года назад выкупила ее вместе с участком за 33,7 миллионов рублей. На месте бани компания намеревалась построить два 20-этажных дома.
«У этих людей нет ни ценностей, ни памяти, только бабло на уме», — возмутилась Лидия.
«Ну и хорошо, куплю себе там квартиру», — порадовался другой комментатор.
«Власть, скажите, пожалуйста, когда этот бардак с баней закончится? В 7 утра людям уже спать не дают!» — пожаловался Правовед.
«Никто за баню не переживает, ей нанесен был непоправимый ущерб, два-три раза ее жгли. В городке уже стоят три высотки, не сданы. Коммуникации 40-50 годов не тянут эти махины, добавим еще пару и все. Плюс военный городок — это бутылка с узким горлышком. Сколько добавиться автомобилей, всем понятно. Когда выезжает транспорт из «Малибу» и городка, опять труба. Чиновникам лишь бы бабло срубить, а люди — вторично. Спасибо Шойгу за нашу «спокойную» старость», — заметил Искандер.
Один из инициаторов строительства зоны отдыха у Центрального пляжа, рассказал, что никаких капитальных сооружений не предусмотрено. В зоне отдыха будет действовать кафе и оформленные в виде стеклянных полусфер места для гостей. Работать заведение планирует круглый год — летом в полусферах воздух будут охлаждать кондиционеры, а зимой — подогревать дровяные печи.
Этот материал набрал большое количество комментариев. Читатели выплеснули свое недовольство.
«Сказочный город, все временно, если это кафе — то куда будут уходить отходы производства, канализация или они тоже на сваях, а нет наверно на ходулях. Одни временщики». — возмутилась Главная по городу.
«Нельзя сдавать такие места в аренду! Это общественное пространство! Доступ под деревья и к воде должен быть у всех! Жажда наживы пожирает совесть людей, добра не будет!» — считает Житель Липецка.
«Мы против. Всегда отдыхали в этом тенистом прекрасном месте. Месте где можно прикоснуться к природе. Зачем нам там кусок города? В кафе мы и так сходим. Почему не спрашивают у жителей? И проход, который они оставили это издёвка», — написали Мы.
«Как они не перекроют проход вдоль берега, если по видео проекта видно, что часть комплекса будет в реке Воронеж. Если бы они тот проект делали на другом берегу, на островке, или за Фрегатом, то вопросов нет, давайте ребята, делайте наш город лучше, но они наступают на больную мозоль, на любимый многими липчанами Центральный пляж», — добавил Липчанин 78.
«Я не гидролог, может, это кафе на сезон, смоет да и пусть плывет, а так удобно — кондеры, мороженое, лимонад тархун, перекус. Можно же сливы в септик собирать. наверняка все предусмотрели», — один из немногих положительных отзывов от коли.
«А мне нравится», — добавил Кудрявый блогер.
«В Сочи такие видел на набережной. Нормальная затея, если всё как всегда в ночные поножовщины не превратится», — вангует Злой Рок.
«Это на случай катастрофы, для выживших домики. В фантастике такое популярно, если вокруг агрессивная среда — домик в форме факторе прозрачного купола», — сравнил ттт.
По прогнозам синоптиков, завтра в Липецке от +28 до +30 градусов.
Кстати, метеорологи подвели итоги мая. Температура воздуха в прошедшем месяце оказалась ниже многолетней нормы на два градуса. Дело в том, что аномально холодная погода первых двух декад мая была компенсирована существенным потеплением в третьей декаде.
«Ага, и с зарплатами такая же история. Одни получают по миллиону, а другие по 20 000, но в среднем все получают около сотки! — неожиданная аналогия от Романа.
Санитарные врачи разрешили купаться еще на 11 пляжах области.
А следователи рассказали подробности гибели 12-летнего подростка в пруду села Подгорное. Оказывается мальчик не умел плавать. Тем не менее, доследственная проверка продолжается.
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