Липецкая вечЁрка: Евгения Уваркина уходит с поста мэра, снос бани и стройка на пляже

Сегодня, 3 июня, стало известно, что Евгения Уваркина переходит в правительство области, продолжился снос бани в военном городке, и у реки на Центральном пляже строится зона отдыха.