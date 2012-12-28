Житель Липецкой области провел в плену почти два года

Уполномоченный по правам человека Ираида Тихонова рассказала о новом обмене пленных. В их числе оказался житель Липецкой области.

Сеодня комитет по законодательству и правовым вопросам областного Совета обсудил кандидатуру уполномоченного по правам человека в Липецкой области. На должность омбудсмена предложена Ираида Тихонова, занимавшая ее последние пять лет.Отчитываясь о своей работе Ираида Тихонова рассказала, что из плена удалось вернуть еще одного жителя Липецкой области.— 31 мая состоялся обмен, которого мы долго ждали, потому что украинская сторона не идет на обмен ни в какую, выдвигает неимоверные условия. В числе вернувшихся из плена 75 человек, в основном жителей Крыма, оказался и житель Липецкой области. Он провел в плену почти два года, — сообщила Ираида Тихонова.Она добавила, что регулярно бывает в пунктах временного размещения беженцев, помогает им с восстановлением документов.— Пятилетка была тяжелой. Сначала была пандемия, мы отстаивали права и врачей, и больных. Сейчас 35% обращений от всего объема связаны со специальной военной операцией. Конечно же мы занимаемся всеми проблемами, которые существуют в Липецкой области, — рассказала Ираида Тихонов депутатам.Назначение на пост уполномоченного по правам человека по Липецкой области — процедура сложная. С 30 апреля по 30 мая проходило выдвижение кандидатов. Губернатор Игорь Артамонов выдвинул Ираиду Тихонову. Сегодня комитет по законодательству и правовым вопросам областного Совета согласился с этим предложением.— О работе Ираиды Тихоновой мы знаем не понаслышке. Рекомендуем Липецкому областному Совету депутатов направить уполномоченному по правам человека в Российской Федерации материалы для согласования Тихоновой Ираиды Юрьевны на должность уполномоченного по правам человека в Липецкой области, — предложил председатель комитета облсовета Максим Толстопятов.