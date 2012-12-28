Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Десятилетнюю девочку избила взрослая женщина в День защиты детей
Происшествия
В Косыревке горел дом
Происшествия
Спасатели предупреждают о грозе
Происшествия
Попали в замес: местный арбитр в Брянске судил так, что футболисты попытались его побить
Спорт
В Липецке холодную воду отключат на пяти улицах
Общество
Жителям двух улиц Ниженки после ремонта на сети водоснабжения не рекомендовано пить водопроводную воду
Общество
Житель Липецкой области провел в плену почти два года
Общество
Сегодня в Липецке: прощальный матч легенды, популярный автобус станет ходить по-новому, ТОП самых дорогих покупок
Общество
«Нам не нужно разрешение на строительство — зона отдыха строится на винтовых сваях»
Общество
Дело о нападении на девушек парня в балаклаве передано в суд
Происшествия
Читать все
«Нам не нужно разрешение на строительство — зона отдыха строится на винтовых сваях»
Общество
Баню в военном городке доламывает экскаватор
Общество
Ещё два пляжа Липецка получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения
Общество
Житель Липецкой области провел в плену почти два года
Общество
40-летний липчанин привез из Якутии менингококк
Здоровье
Не умел плавать и отправился на пруд: СК сообщил подробности гибели ребенка в Подгорном
Происшествия
Липецкий автовокзал эвакуирован из-за подозрительного предмета
Происшествия
В Липецке столкнулись «Лада Приора» и «ВАЗ-2107», пострадали два человека
Происшествия
Около 12 тысяч девятиклассников Липецкой области сегодня сдают экзамен по русскому языку
Общество
В Лев-Толстовском районе похоронили 36-летнего участника СВО
Общество
Читать все
Общество
2253
сегодня, 11:28
2

Житель Липецкой области провел в плену почти два года

Уполномоченный по правам человека Ираида Тихонова рассказала о новом обмене пленных. В их числе оказался житель Липецкой области.

Сеодня комитет по законодательству и правовым вопросам областного Совета обсудил кандидатуру уполномоченного по правам человека в Липецкой области. На должность омбудсмена предложена Ираида Тихонова, занимавшая ее последние пять лет.



Фото: ombudsman-lipetsk.ru

Отчитываясь о своей работе Ираида Тихонова рассказала, что из плена удалось вернуть еще одного жителя Липецкой области.

— 31 мая состоялся обмен, которого мы долго ждали, потому что украинская сторона не идет на обмен ни в какую, выдвигает неимоверные условия. В числе вернувшихся из плена 75 человек, в основном жителей Крыма, оказался и житель Липецкой области. Он провел в плену почти два года, — сообщила Ираида Тихонова.

Она добавила, что регулярно бывает в пунктах временного размещения беженцев, помогает им с восстановлением документов.

— Пятилетка была тяжелой. Сначала была пандемия, мы отстаивали права и врачей, и больных. Сейчас 35% обращений от всего объема связаны со специальной военной операцией. Конечно же мы занимаемся всеми проблемами, которые существуют в Липецкой области, — рассказала Ираида Тихонов депутатам.

Назначение на пост уполномоченного по правам человека по Липецкой области — процедура сложная. С 30 апреля по 30 мая проходило выдвижение кандидатов. Губернатор Игорь Артамонов выдвинул Ираиду Тихонову. Сегодня комитет по законодательству и правовым вопросам областного Совета согласился с этим предложением.

— О работе Ираиды Тихоновой мы знаем не понаслышке. Рекомендуем Липецкому областному Совету депутатов направить уполномоченному по правам человека в Российской Федерации материалы для согласования Тихоновой Ираиды Юрьевны на должность уполномоченного по правам человека в Липецкой области, — предложил председатель комитета облсовета Максим Толстопятов.
плен
Ираида Тихонова
0
0
2
1
5

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
9 минут назад
Дай Бог сил! Такая работа, что не позавидуешь!
Ответить
Стивен Кинг
сегодня, 11:54
Ираида - как герой моих романов; прям хоррор.
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru