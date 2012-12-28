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Общество
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сегодня, 11:28
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Житель Липецкой области провел в плену почти два года
Уполномоченный по правам человека Ираида Тихонова рассказала о новом обмене пленных. В их числе оказался житель Липецкой области.
Фото: ombudsman-lipetsk.ru
Отчитываясь о своей работе Ираида Тихонова рассказала, что из плена удалось вернуть еще одного жителя Липецкой области.
— 31 мая состоялся обмен, которого мы долго ждали, потому что украинская сторона не идет на обмен ни в какую, выдвигает неимоверные условия. В числе вернувшихся из плена 75 человек, в основном жителей Крыма, оказался и житель Липецкой области. Он провел в плену почти два года, — сообщила Ираида Тихонова.
Она добавила, что регулярно бывает в пунктах временного размещения беженцев, помогает им с восстановлением документов.
— Пятилетка была тяжелой. Сначала была пандемия, мы отстаивали права и врачей, и больных. Сейчас 35% обращений от всего объема связаны со специальной военной операцией. Конечно же мы занимаемся всеми проблемами, которые существуют в Липецкой области, — рассказала Ираида Тихонов депутатам.
Назначение на пост уполномоченного по правам человека по Липецкой области — процедура сложная. С 30 апреля по 30 мая проходило выдвижение кандидатов. Губернатор Игорь Артамонов выдвинул Ираиду Тихонову. Сегодня комитет по законодательству и правовым вопросам областного Совета согласился с этим предложением.
— О работе Ираиды Тихоновой мы знаем не понаслышке. Рекомендуем Липецкому областному Совету депутатов направить уполномоченному по правам человека в Российской Федерации материалы для согласования Тихоновой Ираиды Юрьевны на должность уполномоченного по правам человека в Липецкой области, — предложил председатель комитета облсовета Максим Толстопятов.
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