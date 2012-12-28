19-летний житель Липецка получил 10 лет строгого режима за распространение мефедрона

В Воронеже вынесен приговор 19-летнему липчанину, признанному виновным в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Как установило следствие, молодой человек в ноябре 2023 года вошёл в состав организованной преступной группы, занимавшейся распространением наркотических средств на территории Воронежской и Липецкой областей. До мая 2024 года липчанин выполнял роль закладчика — тайно размещал наркотики в заранее определённых местах для последующей реализации через интернет.Правоохранители пресекли деятельность группировки и изъяли из незаконного оборота свыше 2 килограммов мефедрона — синтетического наркотика.Суд назначил 19-летнему липчанину наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, — сообщили в прокуратуре Воронежской области.