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Происшествия
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сегодня, 09:29
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19-летний житель Липецка получил 10 лет строгого режима за распространение мефедрона
В Воронеже вынесен приговор 19-летнему липчанину, признанному виновным в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.
Правоохранители пресекли деятельность группировки и изъяли из незаконного оборота свыше 2 килограммов мефедрона — синтетического наркотика.
Суд назначил 19-летнему липчанину наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, — сообщили в прокуратуре Воронежской области.
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