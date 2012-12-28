В Елецком районе сгорел дом, а в Липецке пожарные несколько раз выезжали на короткие замыкания

Дважды липецкие пожарные выезжали на подгорание пищи.

9 июля в селе Паниковец Елецкого района на улице Клубной горели надворная постройка и жилой дом. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, надворная постройка сгорела полностью, а в доме огнём повреждены кровля и дверь.В Липецке произошло несколько коротких замыканий. 9 июля в четыре утра пожарные выезжали на короткое замыкание к частному дому по улице Бородинской. Чуть позже на этой же улице горел мусор. Также мусор вчера тушили по улице Железнодорожной, 15 в селе Подгорное Липецкого округа.В 12:30 произошло короткое замыкание в магазине на первом этаже дома №2 по улице Хорошавина. В селе Сырское Липецкого округа произошло короткое замыкание на столбе линии электропередач по улице 1 Мая. Также короткое замыкание было в доме №21 по улице Индустриальной в Липецке. Во всех случаях обошлось без последующего горения.Дважды липецкие пожарные выезжали на подгорание пищи: к дому №37 по улице Меркулова и дому №3 по улице Семашко.