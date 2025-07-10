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Происшествия
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сегодня, 09:19
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Липчанин привез на Урал из Чехии 354 змеи
В этом году на змей в России вырос спрос и липецкий заводчик гадов поехал за ними за границу.
Все особи являются молодыми – самым старшим не исполнилось и полутора лет. Как пояснили в ведомстве, липчанин занимается разведением змей и наладил бизнес на их продаже, но в этом году столкнулся с резким ростом спроса, что потребовало организации импорта.
«Для комфортной транспортировки змей перевозили в специальных индивидуальных пластиковых коробках автомобилем через Польшу, Литву и Беларусь в Липецк, где его ожидал получатель. В Россию пресмыкающееся прибыли на специально оборудованных грузовых фургонах с пересадкой в Беларуси», – пояснили таможенники.
По данным , все процедуры ввоза были проведены с соблюдением необходимых ветеринарных норм и таможенных правил.
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