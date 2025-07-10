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сегодня, 09:19
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Липчанин привез на Урал из Чехии 354 змеи

В этом году на змей в России вырос спрос и липецкий заводчик гадов поехал за ними за границу. 

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Уральского таможенного управления, житель Липецка доставил на Урал необычный груз из Чехии – 354 змеи общим весом 105 килограммов. Среди них – 350 королевских питонов и 4 береговые гоферовые змеи. 

Все особи являются молодыми – самым старшим не исполнилось и полутора лет. Как пояснили в ведомстве, липчанин занимается разведением змей и наладил бизнес на их продаже, но в этом году столкнулся с резким ростом спроса, что потребовало организации импорта.

«Для комфортной транспортировки змей перевозили в специальных индивидуальных пластиковых коробках автомобилем через Польшу, Литву и Беларусь в Липецк, где его ожидал получатель. В Россию пресмыкающееся прибыли на специально оборудованных грузовых фургонах с пересадкой в Беларуси», – пояснили таможенники.

По данным , все процедуры ввоза были проведены с соблюдением необходимых ветеринарных норм и таможенных правил.
таможня
змеи
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Ха
24 минуты назад
И что ...вот так новость, а про поросят путешествующих от бойни до прилавка не напишите?
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Любовь
29 минут назад
Что с людьми происходит? Спрос на змей? А потом они расползаются по квартирам и люди в ужасе находят их, а они могут легко задушить человека. Кто дает разрешение на такой бизнес?
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В Кривце
36 минут назад
Своих змей полно. Бесплатно
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А гн
42 минуты назад
А куда их привезли надеюсь в зоопарк
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Никодим
53 минуты назад
Тут своих "гадюк" хватает, так ещё из-за бугра нам подбрасывают.
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Ольга
сегодня, 09:37
О ужас...
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