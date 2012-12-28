Бывшая сотрудница полиции обвиняется в служебных подлогах и превышении должностных полномочий
В Елецком районе сгорел дом, а в Липецке пожарные несколько раз выезжали на короткие замыкания
Происшествия
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58 минут назад
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В заказнике задержали браконьера с винтовкой, ножами, топором и верёвками
Мужчина передвигался на велосипеде.
Оставив велосипед, мужчина пешком направился вглубь заказника недалеко от села Казаки Елецкого района. При этом он не имел разрешения на охоту и ношение пневматической винтовки.
Но его задержали. В результате охотник-браконьер получил год условно с таким же испытательным сроком.
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