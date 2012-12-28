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466
58 минут назад
4

В заказнике задержали браконьера с винтовкой, ножами, топором и верёвками

Мужчина передвигался на велосипеде.

47-летний мужчина осужден за незаконную охоту в заказнике. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, вечером 20 ноября 2024 года ельчанин приехал на велосипеде к границе территории государственного природного заказника регионального значения «Хомутовский». При себе у него был рюкзак, внутри которого были топор, веревки, полиэтиленовые пакеты, два ножа и пневматическая винтовка с тепловизором.

Оставив велосипед, мужчина пешком направился вглубь заказника недалеко от села Казаки Елецкого района. При этом он не имел разрешения на охоту и ношение пневматической винтовки.

Но его задержали. В результате охотник-браконьер получил год условно с таким же испытательным сроком.
браконьерство
охота
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Ель Сибирская
5 минут назад
Как хорошо, спасены животные от очередного халявщика, которые не растил их, не кормил и пришел убивать. Если все так ломанутся и животных не останется.
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Р
18 минут назад
На его месте нужно подать в суд. Они поймали его с добыче? Нет? А какого тагда его задержали
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Ася
33 минуты назад
Почему условный срок? Что за суд у нас?
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Суровый
35 минут назад
А разрешение на топор и полиэтиленовые пакеты ,у него проверили.
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