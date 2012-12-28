В заказнике задержали браконьера с винтовкой, ножами, топором и верёвками

Мужчина передвигался на велосипеде.

47-летний мужчина осужден за незаконную охоту в заказнике. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, вечером 20 ноября 2024 года ельчанин приехал на велосипеде к границе территории государственного природного заказника регионального значения «Хомутовский». При себе у него был рюкзак, внутри которого были топор, веревки, полиэтиленовые пакеты, два ножа и пневматическая винтовка с тепловизором.Оставив велосипед, мужчина пешком направился вглубь заказника недалеко от села Казаки Елецкого района. При этом он не имел разрешения на охоту и ношение пневматической винтовки.Но его задержали. В результате охотник-браконьер получил год условно с таким же испытательным сроком.