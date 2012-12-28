Жителям двух улиц Ниженки после ремонта на сети водоснабжения не рекомендовано пить водопроводную воду
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Общество
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сегодня, 10:15
В Лев-Толстовском районе похоронили 36-летнего участника СВО
Роман Белых погиб 9 мая.
Как сообщил в своем официальном Телеграм-канале глава Лев-Толстовского района Эдуард Брагин, Роман Белых родился 5 апреля 1988 года. Погиб 9 мая 2024 года в ходе выполнения специальной военной операции на Украине.
Фото — t.me/eabragin