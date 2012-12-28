Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Накопительный счет или вклад – что выбрать?
Экономика
Десятилетнюю девочку избила взрослая женщина в День защиты детей
Происшествия
В Косыревке горел дом
Происшествия
Спасатели предупреждают о грозе
Происшествия
Мужчина разбился на мопеде в Измалковском районе
Происшествия
Попали в замес: местный арбитр в Брянске судил так, что футболисты попытались его побить
Спорт
В Липецке холодную воду отключат на пяти улицах
Общество
Жителям двух улиц Ниженки после ремонта на сети водоснабжения не рекомендовано пить водопроводную воду
Общество
Сегодня в Липецке: прощальный матч легенды, популярный автобус станет ходить по-новому, ТОП самых дорогих покупок
Общество
Кратковременные дожди с грозой и снова до +30 ожидаются в понедельник в Липецкой области
Погода в Липецке
Читать все
«Как жить в такой среде? Кто-то обогащается, а кто-то в окно не может посмотреть?»
Общество
«Нам не нужно разрешение на строительство — зона отдыха строится на винтовых сваях»
Общество
Дело о нападении на девушек парня в балаклаве передано в суд
Происшествия
Напавшему на бывшую жену и её спутника с топором мужчине не удалось смягчить приговор
Происшествия
Сегодня в Липецке: прощальный матч легенды, популярный автобус станет ходить по-новому, ТОП самых дорогих покупок
Общество
От укусов клещей в Липецкой области пострадали 1454 человека
Общество
Не умел плавать, и отправился на пруд: СК сообщил подробности гибели ребенка в Подгорном
Происшествия
Липецкий автовокзал эвакуирован из-за подозрительного предмета
Происшествия
Около 12 тысяч девятиклассников Липецкой области сегодня сдают экзамен по русскому языку
Общество
В Лев-Толстовском районе похоронили 36-летнего участника СВО
Общество
Читать все
Общество
714
сегодня, 10:15

В Лев-Толстовском районе похоронили 36-летнего участника СВО

Роман Белых погиб 9 мая.

1 июня в Лев-Толстовском районе простились с участником специальной военной операции – 36-летним ефрейтором Романом Белых.

Как сообщил в своем официальном Телеграм-канале глава Лев-Толстовского района Эдуард Брагин, Роман Белых родился 5 апреля 1988 года. Погиб 9 мая 2024 года в ходе выполнения специальной военной операции на Украине. 

Фото — t.me/eabragin

спецоперация
Украина
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru