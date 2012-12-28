В Лев-Толстовском районе похоронили 36-летнего участника СВО

Роман Белых погиб 9 мая.





1 июня в Лев-Толстовском районе простились с участником специальной военной операции – 36-летним ефрейтором Романом Белых.Как сообщил в своем официальном Телеграм-канале глава Лев-Толстовского района Эдуард Брагин, Роман Белых родился 5 апреля 1988 года. Погиб 9 мая 2024 года в ходе выполнения специальной военной операции на Украине.