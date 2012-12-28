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Погода в Липецке
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52 минуты назад
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От заморозков до жары – перепады температур экстремального мая
Метеорологи подвели итоги мая в Липецке. По среднесуточной температуре воздуха он отклонился от нормы на два градуса в сторону холода – на результат повлияла погода первых двух декад месяца.
Средняя температура второй декады мая оказалась на 5 градусов ниже нормы и составила около 10 градусов. Всего же в первой половине мая с ночными заморозками в Липецке были девять суток.
В третьей декаде погода сделала крутой вираж в сторону потепления — новых рекордов май не подарил, однако средняя температура в Липецке оказалась на два градуса выше нормы и составила +18.
В итоге аномально холодная погода первых двух декад мая компенсировалась заметным потеплением третьей декады, средняя температура месяца составила 12.5 градуса, что почти на два градуса ниже нормы, отметили в метеослужбе.
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