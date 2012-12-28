От заморозков до жары – перепады температур экстремального мая

Метеорологи подвели итоги мая в Липецке. По среднесуточной температуре воздуха он отклонился от нормы на два градуса в сторону холода – на результат повлияла погода первых двух декад месяца.

Май 2024 года испытывал жителей Липецка на прочность и заморозками, и жарой. Крутой нрав погода проявила уже в первые дни мая. В первую декаду средняя температура воздуха составила около 9 градусов, что оказалось на 2 градуса ниже нормы, сообщили GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Почти по-летнему жарким — до +22 градусов, немногим выше нормы, оказался Первомай. Однако 4 мая ночью Липецк установил новый рекорд самой холодной температуры для этого дня — до -3,1 градуса. Еще один температурный рекорд — до -4 градусов зафиксирован в городе ночью 10 мая.Средняя температура второй декады мая оказалась на 5 градусов ниже нормы и составила около 10 градусов. Всего же в первой половине мая с ночными заморозками в Липецке были девять суток.В третьей декаде погода сделала крутой вираж в сторону потепления — новых рекордов май не подарил, однако средняя температура в Липецке оказалась на два градуса выше нормы и составила +18.В итоге аномально холодная погода первых двух декад мая компенсировалась заметным потеплением третьей декады, средняя температура месяца составила 12.5 градуса, что почти на два градуса ниже нормы, отметили в метеослужбе.