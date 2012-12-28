17 нелегалам в Липецкой области аннулирован вид на жительство

С 16 по 25 июня в регионе прошла масштабная оперативно-профилактическая операция «Нелегал-2025», направленная на выявление нарушений миграционного законодательства и пресечение незаконной деятельности иностранных граждан.

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Полицейские проверили 1524 объекта, включая строительные площадки, предприятия торговли и общественного питания.В ходе операции выявлено 563 административных правонарушения, возбуждено 23 уголовных дела, аннулировано 17 видов на жительство, 60 иностранцам запрещен въезд в Россию.Во время рейда в Липецке задержан мигрант, занимавшийся незаконным сбытом наркотиков. Возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ.Еще один нарушитель попытался предъявить поддельный сертификат о знании русского языка и истории России. Теперь ему грозит ответственность по ч. 5 ст. 327 УК РФ за подделку документов, сообщили в УМВД России по Липецкой области.