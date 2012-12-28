В Липецкой области грозы местами, жара — повсеместно

В ближайшие трое суток на погоду в Центральном федеральном округе продолжат оказывать влияние атмосферные фронты: в Липецкой области 4 июня местами, а 5 и 6 июня повсеместно пройдут кратковременные дожди с грозами. Среднесуточные температуры воздуха составят 21-22 градусов тепла, что на 4-5 градусов выше климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 июня в Липецкой области переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 8-13 м/сек, при грозах порывы до 16 м/сек. Температура ночью от +11 до +16 градусов, днем — от +25 до +30 градусов.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью — от +13 до +15 градусов, днем — от +28 до +30 градусов.День 4 июня стал самым теплым в Липецке в 2006 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2023 году – 2 градуса тепла.