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Погода в Липецке
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сегодня, 16:22
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В Липецкой области грозы местами, жара — повсеместно
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 июня в Липецкой области переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 8-13 м/сек, при грозах порывы до 16 м/сек. Температура ночью от +11 до +16 градусов, днем — от +25 до +30 градусов.
В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью — от +13 до +15 градусов, днем — от +28 до +30 градусов.
День 4 июня стал самым теплым в Липецке в 2006 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2023 году – 2 градуса тепла.
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