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Не умел плавать, и отправился на пруд: СК сообщил подробности гибели ребенка в Подгорном
Происшествия
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22 минуты назад
Не умел плавать и отправился на пруд: СК сообщил подробности гибели ребенка в Подгорном
12-летнего малька достал из воды его отец.
«Днем 1 июня школьник, не умевший плавать, отправился купаться в пруд рядом с домом. О том, что подросток зашел в воду, а затем исчез, его отцу сообщила соседка. Мужчина достал сына из воды уже без признаков жизни», — рассказали в СК.
Причину смерти мальчика устанавливает судебно-медицинская экспертиза. Кроме того СК проводит комплекс проверочных мероприятий для выяснения всех обстоятельств произошедшего, условий воспитания и проживания ребенка в семье. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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