Александр Бастрыкин поручил провести проверку по видео с подростковыми разборками у «Звёздного»
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«Фасад демонтирован, подрядчик завозит материалы для нового»: губернатор рассказал о ходе ремонта здания аэропорта
Липецкая вечЁрка: 480-граммовый младенец, проспект Победы ремонтируют, и СК заинтересовали разборки у «Звездного»
Общество
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38 минут назад
Липецкая вечЁрка: 480-граммовый младенец, проспект Победы ремонтируют, и СК заинтересовали разборки у «Звездного»
Сегодня, 22 мая, врачи рассказали, как спасли жизнь малыша весом 480 граммов, подрядчик начал исправлять дефекты на проспекте Победы, и руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин получил провести проверку истории о подростковой банде.
«У мамы с ранних сроков беременности отмечалось внутриутробное нарушение роста плода. Специалисты центра делали все необходимое для максимального сохранения беременности», — рассказали в Центре.
Спустя два месяца после появления на свет малыш вместе с мамой проходят курс реабилитации в перинатальном центре.
«Здоровья малышу и спасибо врачам. Насколько я помню, у нас был уже подобный случай, когда выхаживали ребёнка с таким же маленьким весом», — порадовалась Лиза.
«К сожалению такие дети не развиваются нормально ни физически, ни психологически. Дальше проблемы семьи будут решаться через СМС-ки. Зачем ставить эксперименты над детьми, не имеющими будущего?» — спросил Гость.
«У нас ребенок, спасенный на раннем сроке в далеком 1994 году. Наша семья очень благодарная всем, кто участвовал в сохранении беременности, после в спасении после рождения. Сейчас у нас уже внучка растет. Так что, оставьте своё не экспертное мнение при себе, пожалуйста. Всё нормально у таких детишек», — ответил Ну, Ну.
Сегодня встал проспект Победы: подрядчик «Руслан-1» устраняет дефекты своей работы. Рабочие уже переложили плитку на остановке «Улица Буденного», отфрезеровали пять остановочных карманов и два участка с колейностью, восстановили асфальт у дождеприемных решеток, начали укладку асфальта. Завтра работы продолжатся.
Проспект на гарантии до 2025 года, потом возможные дыры придется заделывать за бюджетный счет.
А дорога улице Советской сузилась до двух полос из-за раскопок «Квадры». Причем энергетики получили разрешение на раскопки только одной полосы, а заняли две на перекрестке с улицей Пушкина.
Теперь общественный транспорт объезжает раскоп по встречке, а водители частного стараются искать другие дороги.
Ни шатко ни валко пока идет дорожный ремонт на улице Папина, которую надо сдать к 1 октября. Но дорожники тут не при чем, Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павел Звонарев пояснил сегодня, что подрядчика тормозят энергетики, которые меняют свои сети в разных местах улицы Папина.
«Да уже не осталось этих альтернативных путей — везде раскопки и пробки», — пожаловался Житель.
«С такими руководителями скоро придется вахтой работать на другом берегу, одни сплошные ремонты, раскопы, реконструкции и пробки, хоть вплавь добирайся», — добавил Рабочий людъ.
Скандал с видео на котором сняты «забавы» подростков в Липецке только набирает обороты. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин получил провести проверку того, что снято на видео. Одна из версий — члены группировки избивают и вымогают деньги у подростков.
«Никакие это не разборки! Опытный хайп упоротых малолетних долбонавтов. Не более того. Видимо, в России нет более важных дел, чем это. Просто позор!» — считает Адвокат Черный.
Только-только начали греться на солнышке, и вот тебе на! В ближайшие трое суток наш регион попадет под влияние Скандинавского антициклона, станет немного прохладнее. По прогнозам синоптиков, завтра в Липецке от +21 до +23 градусов.
И милое видео на ночь. На дороге в Ельце нашли косулю, теперь ей займутся ветеринарные врачи.
А в Липецке на улице 50 лет НЛМК увидели лося.
Фото: olga_beloglazova48
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