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Погода в Липецке
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59 минут назад
В Липецкой области станет прохладнее
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 мая в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью от +8 до +13 градусов, днем — от +19 до +24 градусов.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью – от +9 до +11 градусов, днем — от +21 до +23 градусов.
День 23 мая стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году — 1 градус мороза.
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