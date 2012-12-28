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248
59 минут назад

В Липецкой области станет прохладнее

В ближайшие трое суток Липецкая область попадет под влияние Скандинавского антициклона, погода ожидается без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят: 23 мая — 16-17 градусов тепла, что около климатической нормы, 24 и 25 мая — 12-14 градусов тепла, что на 2-4 градуса ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 мая в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью от +8 до +13 градусов, днем — от +19 до +24 градусов. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью – от +9 до +11 градусов, днем — от +21 до +23 градусов.

День 23 мая стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году — 1 градус мороза. 

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