Косулю спасали на дороге в Ельце

За животным ухаживают ветеринары.



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21 мая в Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области обратились жители Ельца, которые нашли на дороге косулю. Животное было травмировано и не могло самостоятельно передвигаться.«Сотрудники охотнадзора доставили косулю в Елецкую районную станцию по борьбе с болезнями животных и поместили во временный вольер. Теперь ей занимаются ветеринарные врачи», — рассказали в управлении.