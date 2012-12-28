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Общество
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сегодня, 12:19
Косулю спасали на дороге в Ельце
За животным ухаживают ветеринары.
«Сотрудники охотнадзора доставили косулю в Елецкую районную станцию по борьбе с болезнями животных и поместили во временный вольер. Теперь ей занимаются ветеринарные врачи», — рассказали в управлении.
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