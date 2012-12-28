На улице 50 лет НЛМК заметили лося

Липчане проводили животное поближе к реке Воронеж.

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Сегодня на улице 50 лет НЛМК в Липецке заметили лося.Как рассказала GOROD48 Кристина Колесникова, рядом с цветочным салоном лося видят уже во второй раз. Предыдущий раз очевидцы звонили в управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области и егерь им посоветовал немного припугнуть животное и проводить его поближе к реке.На этот раз заметившие лося липчане уже действовали по инструкции.