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Общество
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33 минуты назад
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На улице 50 лет НЛМК заметили лося
Липчане проводили животное поближе к реке Воронеж.
Как рассказала GOROD48 Кристина Колесникова, рядом с цветочным салоном лося видят уже во второй раз. Предыдущий раз очевидцы звонили в управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области и егерь им посоветовал немного припугнуть животное и проводить его поближе к реке.
На этот раз заметившие лося липчане уже действовали по инструкции.
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