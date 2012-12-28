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Происшествия
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9 минут назад

В Липецкой области найдено тело пропавшего заместителя транспортного прокурора

Тело Сергея Коняева найдено в полузаброшенной деревне.

Сегодня в Липецкой области найдено тело пропавшего 18 апреля заместителя транспортного прокурора региона Сергея Коняева. 

По данным GOROD48, тело найдено на улице полузаброшенной деревни Краснинского района. 

Причины смерти 48-летнего Сергея Коняева устанавливается.

Заместитель липецкого транспортного прокурора пропал 18 апреля в Ельце. Как следует из ориентировки следственного комитета, он уехал от своего дома личном автомобиле «HONDA CR-V» и перестал давать о себе знать. 

Ранее GOROD48 сообщал об одной из  версий его исчезновения.




пропавшие без вести
Сергей Коняеев
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