Происшествия
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9 минут назад
В Липецкой области найдено тело пропавшего заместителя транспортного прокурора
Тело Сергея Коняева найдено в полузаброшенной деревне.
По данным GOROD48, тело найдено на улице полузаброшенной деревни Краснинского района.
Причины смерти 48-летнего Сергея Коняева устанавливается.
Заместитель липецкого транспортного прокурора пропал 18 апреля в Ельце. Как следует из ориентировки следственного комитета, он уехал от своего дома личном автомобиле «HONDA CR-V» и перестал давать о себе знать.
Ранее GOROD48 сообщал об одной из версий его исчезновения.
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