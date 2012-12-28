Липецкая вечЁрка: когда наступит метеорологическая весна, программа Масленицы и расстрел собак
Липецкая вечЁрка: когда наступит метеорологическая весна, программа Масленицы и расстрел собак
Общество
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29 минут назад
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На избирательных участках предлагают бесплатный чай с блинами
Довольно много липчан, несмотря на желтый уровень опасности, пришли утром на избирательные участки.
При входе на избирательный участок дежурит студентка, она собирает данные для экзитпола. По словам девушки, первые избиратели пришли еще до открытия участка.
— Первый избиратель пришел в половине восьмого утра, — подтвердила председатель участковой избирательной комиссии Наталья Подкопаева, — а перед открытием участка у школы стояли около 15-ти человек, в основном пенсионного возраста.
Мы пришли на участок примерно в 08:20, когда первый поток избирателей уже схлынул. На участке дежурили три наблюдателя: от Общественной палаты России, Общественной палаты Липецкой области и кандидата Владимира Путина.
К этому времени уже стало известно об отбое воздушной опасности.
— Вас не испугало предупреждение о желтом уровне опасности? — Спросили мы у одной из пришедшей голосовать липчанок.
— Ну и что, теперь жизнь такая, — ответила она.
Председатель участковой избирательной комиссии Наталья Подкопаева заверила, что ее сотрудники отработали алгоритм действий и для желтого и красного уровня опасности. Каждый знает, какие документы должен взять, в какое безопасное место перейти.
Помимо участия в выборах, на участках можно проголосовать за общественные пространства, которые надо благоустроить в Липецке в ближайшее время. В списке 24 территорий.
Всем проголосовавшим на участке дарили ручки с фирменным логотипом выборов. А на столах в коридоре стояли корзинки с пакетиками чая и сахара и кулеры, члены комиссии обещали поднести блины, которые напекли в школьной столовой. Также избирателей собираются угощать кашей. Все бесплатно.
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