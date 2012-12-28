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29 минут назад
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На избирательных участках предлагают бесплатный чай с блинами

Довольно много липчан, несмотря на желтый уровень опасности, пришли утром на избирательные участки.

Сегодня в восемь утра в Липецке открылись 195 избирательных участков. Один из них работает в школе № 2. Дорога к школе обильно посыпана песком.



При входе на избирательный участок дежурит студентка, она собирает данные для экзитпола. По словам девушки, первые избиратели пришли еще до открытия участка.

 — Первый избиратель пришел в половине восьмого утра, — подтвердила председатель участковой избирательной комиссии Наталья Подкопаева, — а перед открытием участка у школы стояли около 15-ти человек, в основном пенсионного возраста.



Мы пришли на участок примерно в 08:20, когда первый поток избирателей уже схлынул. На участке дежурили три наблюдателя: от Общественной палаты России, Общественной палаты Липецкой области и кандидата Владимира Путина.



К этому времени уже стало известно об отбое воздушной опасности.

 — Вас не испугало предупреждение о желтом уровне опасности? — Спросили мы у одной из пришедшей голосовать липчанок.

 — Ну и что, теперь жизнь такая, — ответила она.

Председатель участковой избирательной комиссии Наталья Подкопаева заверила, что ее сотрудники отработали алгоритм действий и для желтого и красного уровня опасности. Каждый знает, какие документы должен взять, в какое безопасное место перейти.

Помимо участия в выборах, на участках можно проголосовать за общественные пространства, которые надо благоустроить в Липецке в ближайшее время. В списке 24 территорий.



Всем проголосовавшим на участке дарили ручки с фирменным логотипом выборов. А на столах в коридоре стояли корзинки с пакетиками чая и сахара и кулеры, члены комиссии обещали поднести блины, которые напекли в школьной столовой. Также избирателей собираются угощать кашей. Все бесплатно.




выборы
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Комментарии (1)

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Боцман
13 минут назад
Побольше выборов было бы смотришь и порядок в городе наведут .У 20 школы хоть песком посыполи и лёд с дороги убрали но это у школы .А во дворах все осталось .Теперь у окошек наших гора льда а убрать нет времени
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