Общество
12 минут назад
На дне Комсомольского пруда появится глиняный замок
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В управлении главного смотрителя вернулись к дедовскому способу устранения протечек.
Управление главного смотрителя Липецка объявило торги на установку глиняного замка́ на дне ложа Комсомольского пруда и ремонт его отмостки с начальной ценой контракта в 11 860 282 рубля. Срок окончания работ — 30 июня следующего года.
Главное в этом контракте — глиняный замо́к. Так как к такому старинному способу устранения утечек в Липецке давно не прибегали, в техническим задании тщательно, как в Википедии, описано, что необходимо сделать подрядчику.
«Глиняный замо́к — слой из хорошо промятой и тщательно уплотненной глины или жирного суглинка, который укладывается слоем на дно пруда в заранее установленную опалубку. Из приведенного определения следует, что именно мятую глину укладывают и утрамбовывают. Только такая (мятая и утрамбованная) глина является водоупорной. Благодаря своему строению глина обладает свойством впитывать и удерживать воду, увеличиваясь при этом в объеме до двух раз и более. При смешивании с водой глина образует пластичное тесто, но, будучи плотно утрамбованной в полусухом состоянии, она образует водоупорный слой. Это свойство глины и глинистых грунтов используют при устройстве глиняных замко́в.
Мятую жирную глину укладывают и утрамбовывают ровными горизонтальными слоями по 30 см в переставной опалубке. В перерывах между рабочими сменами поверхность глиняной массы закрывается полиэтиленовой пленкой. До начала работ по устройству отмостки поверхность глиняного замка́ должна быть закрыта полиэтиленовой пленкой с обеспечением, при необходимости, отвода дождевых вод и проходных вод».
— Это единственно возможный способ избежать протечек Комсомольского пруда. Подрядчик, конечно, не будет готовить глиняную массу на месте работ — для этого в центре города нет свободной площадки. Он будет доставлять к пруду уже готовую пластичную массу, — сообщил GOROD48 заказчик.
Напомним, что майские затраты в 1,7 миллиона рублей на ремонт подпорной стенки пруда у артобъекта «Гото Предестинация» не решили проблему надежности чаши пруда: из нее продолжала уходить вода. Поэтому для сохранения целостности сооружения мэрия выбрала кардинальное решение, с попутной очисткой чаши от многолетних залежей грязи.
С этой целью Комсомольский пруд спустили в ночь на 12 сентября. Как только метровые залежи ила подмерзли, компания «РУС «СОШКИ» опустила в чашу экскаватор, который сегодня начал черпать грязь (в последний раз это делали в 2008 году).
Как уже сообщал GOROD48, подрядчик должен очистить чашу пруда от залежей ила и вколотить в дно металлические шпунты, которые образуют защитный каркас, к 10 июля следующего года. На это мэрия потратит 28 966 131 рубль.
Как пояснили в УГС Липецка, после того, как пруд очистят от ила, второй подрядчик мэрии как раз и установит тот самый глиняный замок, о котором мы уже написали. Также этому подрядчику нужно будет отремонтировать бетонную пруда, чтобы не укладывать глину на разрушенное основание.
Но на этом обустройство пруда закончено не будет. Мы сегодня узнали, что УГС Липецка скоро объявит торги на проектирование ряда работ, которые продолжат реабилитацию как Комсомольского пруда, так и реки Липовка. Специалисты считают, что нужно отремонтировать шлюзы пруда и заменить старый мусороприемник, установленный перед мостом над Липовкой на улице Фрунзе перед ее впадением в пруд. Конечно, стоить очистить от грязи и поросли как русло Липовки после пруда и водоотводной канал, отремонтировать облицовку русла реки, проходящей через центр города. На проектирование выделят 5,5 млн рублей. Сами же работы будут выполняться поэтапно при наличии бюджетных средств.
Главное в этом контракте — глиняный замо́к. Так как к такому старинному способу устранения утечек в Липецке давно не прибегали, в техническим задании тщательно, как в Википедии, описано, что необходимо сделать подрядчику.
«Глиняный замо́к — слой из хорошо промятой и тщательно уплотненной глины или жирного суглинка, который укладывается слоем на дно пруда в заранее установленную опалубку. Из приведенного определения следует, что именно мятую глину укладывают и утрамбовывают. Только такая (мятая и утрамбованная) глина является водоупорной. Благодаря своему строению глина обладает свойством впитывать и удерживать воду, увеличиваясь при этом в объеме до двух раз и более. При смешивании с водой глина образует пластичное тесто, но, будучи плотно утрамбованной в полусухом состоянии, она образует водоупорный слой. Это свойство глины и глинистых грунтов используют при устройстве глиняных замко́в.
Мятую жирную глину укладывают и утрамбовывают ровными горизонтальными слоями по 30 см в переставной опалубке. В перерывах между рабочими сменами поверхность глиняной массы закрывается полиэтиленовой пленкой. До начала работ по устройству отмостки поверхность глиняного замка́ должна быть закрыта полиэтиленовой пленкой с обеспечением, при необходимости, отвода дождевых вод и проходных вод».
— Это единственно возможный способ избежать протечек Комсомольского пруда. Подрядчик, конечно, не будет готовить глиняную массу на месте работ — для этого в центре города нет свободной площадки. Он будет доставлять к пруду уже готовую пластичную массу, — сообщил GOROD48 заказчик.
Напомним, что майские затраты в 1,7 миллиона рублей на ремонт подпорной стенки пруда у артобъекта «Гото Предестинация» не решили проблему надежности чаши пруда: из нее продолжала уходить вода. Поэтому для сохранения целостности сооружения мэрия выбрала кардинальное решение, с попутной очисткой чаши от многолетних залежей грязи.
С этой целью Комсомольский пруд спустили в ночь на 12 сентября. Как только метровые залежи ила подмерзли, компания «РУС «СОШКИ» опустила в чашу экскаватор, который сегодня начал черпать грязь (в последний раз это делали в 2008 году).
Как уже сообщал GOROD48, подрядчик должен очистить чашу пруда от залежей ила и вколотить в дно металлические шпунты, которые образуют защитный каркас, к 10 июля следующего года. На это мэрия потратит 28 966 131 рубль.
Как пояснили в УГС Липецка, после того, как пруд очистят от ила, второй подрядчик мэрии как раз и установит тот самый глиняный замок, о котором мы уже написали. Также этому подрядчику нужно будет отремонтировать бетонную пруда, чтобы не укладывать глину на разрушенное основание.
Но на этом обустройство пруда закончено не будет. Мы сегодня узнали, что УГС Липецка скоро объявит торги на проектирование ряда работ, которые продолжат реабилитацию как Комсомольского пруда, так и реки Липовка. Специалисты считают, что нужно отремонтировать шлюзы пруда и заменить старый мусороприемник, установленный перед мостом над Липовкой на улице Фрунзе перед ее впадением в пруд. Конечно, стоить очистить от грязи и поросли как русло Липовки после пруда и водоотводной канал, отремонтировать облицовку русла реки, проходящей через центр города. На проектирование выделят 5,5 млн рублей. Сами же работы будут выполняться поэтапно при наличии бюджетных средств.
2 148
Москвич
смотритель зоопарка