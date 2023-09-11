Общество
50 минут назад
Ночью в Липецке спустят Комсомольский пруд
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Подрядчик мэрии очистит его ложе от залежей ила, а в следующем году отремонтирует подпорную стену и чашу.
Сегодня вечером управление главного смотрителя Липецка начнет спускать воду из Комсомольского пруда. А спустя некоторое время ООО «Региональная утилизирующая служба «Сошки» начнет чистить пруд от многолетних залежей ила (в 2008 году из него вынули трехметровый слой грязи), ремонтировать его чашу и подпорную стену. Работы продолжатся до 10 июля следующего года.
В мэрии Липецка просят горожан не бомбардировать их жалобами на бездействие подрядчика — после спуска воды из пруда должно пройти время на осушение ила естественным способом. Как только он уплотнится настолько, что выдержит экскаватор, ил начнут выбирать и вывозить на утилизацию (GOROD48 уже писал о том, как во время последней очистки пруда в грязи почти утонул бульдозер, который потом с трудом высвободили с применением тяжелой техники). Уже в следующем году реабилитацию пруда продолжат работы по ремонту подпорных стенок и чаши пруда. Закруглиться строители должны к Дню города: тогда обновленную чашу пруда снова заполнит вода.
ООО «РУС «Сошки» еще не так давно возглавлял родной брат мэра Липецка Дмитрий Захватаев (сейчас руководителем компании является Константин Устинов). Организация участвовала в 54 госзакупках на общую сумму в 145,1 млн рублей. Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генпрокуратуры РФ, с 2015 года в отношении компании «РУС «СОШКИ» было инициировано 33 проверки, в 13 случаях с замечаниями. В арбитражных судах были рассмотрены 26 судебных дел с участием этой компании, в восьми из которых она была ответчиком с общей суммой исковых требований, по данным checko.ru, на 14,3 млрд рублей.
В конкурентной борьбе за обновление Комсомольского пруда «РУС «СОШКИ» обошла двух конкурентов, снизив начальную цену контракта с 33,1 миллиона рублей до 28 966 131 рубля.
Напомним, что майские затраты в 1,7 миллиона рублей на ремонт подпорной стенки проблему надежности чаши не решили: из нее продолжала уходить вода. Поэтому в мэрии приняли решение кардинально решить проблему целостности сооружения, попутно очистив его многолетних залежей грязи.
В мэрии Липецка просят горожан не бомбардировать их жалобами на бездействие подрядчика — после спуска воды из пруда должно пройти время на осушение ила естественным способом. Как только он уплотнится настолько, что выдержит экскаватор, ил начнут выбирать и вывозить на утилизацию (GOROD48 уже писал о том, как во время последней очистки пруда в грязи почти утонул бульдозер, который потом с трудом высвободили с применением тяжелой техники). Уже в следующем году реабилитацию пруда продолжат работы по ремонту подпорных стенок и чаши пруда. Закруглиться строители должны к Дню города: тогда обновленную чашу пруда снова заполнит вода.
ООО «РУС «Сошки» еще не так давно возглавлял родной брат мэра Липецка Дмитрий Захватаев (сейчас руководителем компании является Константин Устинов). Организация участвовала в 54 госзакупках на общую сумму в 145,1 млн рублей. Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генпрокуратуры РФ, с 2015 года в отношении компании «РУС «СОШКИ» было инициировано 33 проверки, в 13 случаях с замечаниями. В арбитражных судах были рассмотрены 26 судебных дел с участием этой компании, в восьми из которых она была ответчиком с общей суммой исковых требований, по данным checko.ru, на 14,3 млрд рублей.
В конкурентной борьбе за обновление Комсомольского пруда «РУС «СОШКИ» обошла двух конкурентов, снизив начальную цену контракта с 33,1 миллиона рублей до 28 966 131 рубля.
Напомним, что майские затраты в 1,7 миллиона рублей на ремонт подпорной стенки проблему надежности чаши не решили: из нее продолжала уходить вода. Поэтому в мэрии приняли решение кардинально решить проблему целостности сооружения, попутно очистив его многолетних залежей грязи.
4 482
Мужик с Липецка
Липчанка.
Витек
Селезень