Общество

50 минут назад

Ночью в Липецке спустят Комсомольский пруд

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#Комсомольский пруд
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Ночью в Липецке спустят Комсомольский пруд

Подрядчик мэрии очистит его ложе от залежей ила, а в следующем году отремонтирует подпорную стену и чашу.

Сегодня вечером управление главного смотрителя Липецка начнет спускать воду из Комсомольского пруда. А спустя некоторое время ООО «Региональная утилизирующая служба «Сошки» начнет чистить пруд от многолетних залежей ила (в 2008 году из него вынули трехметровый слой грязи), ремонтировать его чашу и подпорную стену. Работы продолжатся до 10 июля следующего года.

В мэрии Липецка просят горожан не бомбардировать их жалобами на бездействие подрядчика — после спуска воды из пруда должно пройти время на осушение ила естественным способом. Как только он уплотнится настолько, что выдержит экскаватор, ил начнут выбирать и вывозить на утилизацию (GOROD48 уже писал о том, как во время последней очистки пруда в грязи почти утонул бульдозер, который потом с трудом высвободили с применением тяжелой техники). Уже в следующем году реабилитацию пруда продолжат работы по ремонту подпорных стенок и чаши пруда. Закруглиться строители должны к Дню города: тогда обновленную чашу пруда снова заполнит вода.

ООО «РУС «Сошки» еще не так давно возглавлял родной брат мэра Липецка Дмитрий Захватаев (сейчас руководителем компании является Константин Устинов). Организация участвовала в 54 госзакупках на общую сумму в 145,1 млн рублей. Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генпрокуратуры РФ, с 2015 года в отношении компании «РУС «СОШКИ» было инициировано 33 проверки, в 13 случаях с замечаниями. В арбитражных судах были рассмотрены 26 судебных дел с участием этой компании, в восьми из которых она была ответчиком с общей суммой исковых требований, по данным checko.ru, на 14,3 млрд рублей.

В конкурентной борьбе за обновление Комсомольского пруда «РУС «СОШКИ» обошла двух конкурентов, снизив начальную цену контракта с 33,1 миллиона рублей до 28 966 131 рубля.

Напомним, что майские затраты в 1,7 миллиона рублей на ремонт подпорной стенки проблему надежности чаши не решили: из нее продолжала уходить вода. Поэтому в мэрии приняли решение кардинально решить проблему целостности сооружения, попутно очистив его многолетних залежей грязи.
4 482
#Комсомольский пруд
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Комментарии (4)

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Мужик с Липецка

14 минут назад
Бедный пруд! То спустят, то запустят... Вы ещё речку Воронеж спустите.
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Липчанка.

19 минут назад
А уточек куда переселите ? Они ведь здесь и зимуют . Детки радуются им и кормят . Жалко уточек !
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Витек

21 минуту назад
Лучше бы 72 школу отремонтировали. Зайти страшно.
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Селезень

45 минут назад
Уточки,за мной!Валим!
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