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Липецкая вечЁрка: боец ЧВК задержан за убийство ребёнка, обгоревшие зацеперы и включение отопления
Сегодня, 2 октября, стало известно, что бойца ЧВК задержали за убийство четырехлетней падчерицы, врачи борются за жизнь двух подростков-зацеперорв, и мэр заявила, что к подаче отопления все готово.
1 октября пара вновь поссорилась на этой почве и мужчина швырнул четырехлетнюю падчерицу на пол. Девочка ударилась головой и получила смертельную травму.
Отчима задержали, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетней». Следователи попросили об аресте подозреваемого. Скорее всего в СИЗО его отправят завтра.
— Господи, Боженька! Женщины миленькие! Сглаживайте конфликты, сейчас много ребят вернутся с нарушенной психикой, — оставила комментарий Лёля.
— К сожалению, это закономерное следствие всех сегодняшних ужасов. Людей, вернувшихся с СВО с посттравматическим расстройством, будет становиться только больше, — добавил Павел.
— Царствие небесное. Какая малышка. Зверь. Жалко и других детей. Дети ни в чём не виноваты. И очень жалко мать, — написала Марья Петровна.
На железнодорожной станции «Грязи Орловские» накануне едва не погибли подростки. Трое мальчишек залезли в вагон с зерном. Двое из них забрались на крышу вагона, где получили разряд тока от контактного высоковольтного провода.
С ожогами 90% тела подростков доставили в реанимации областной и грязинской больниц. Врачи не дают пока никаких прогнозов, всех их усилия направлены на то, чтобы стабилизировать состояние пациентов.
По факту происшествия доследственную проверку начал СК на транспорте.
И еще об одном обгоревшем рассказали сегодня врачи. Санавиация доставила в Липецк из Грязей 34-летнего мужчину с ожогами половины тела. Он получил ожоги во время пожара в гараже на улице Правды в Грязях.
Там же, на улице Правды, накануне вечером горела квартира. В огне пострадала 87-летняя женщина.
Сегодня резко похолодало и тут же появились вопросы — а когда в Липецке включат отопление? Мэр Евгения Уваркина рассказала, что к подаче тепла все готово и все зависит от погоды.
Новость набрала более 40-ка комментариев, читатели, традиционно, писали аргументы как «за», так и «против».
— Чем раньше, тем лучше. Только с головой, и не на весь градус. Заодно и дырки пораньше найдут. А они обязательно будут! — считает Липчанин.
— Не нужно ничего включать, ещё тепло, и приходиться открывать окна. Кто замёрз, ходите дома в валенках и шубах, — в противовес Липчанину написал Animal planet.
— Липчане все равно заплатят за октябрь, включат тепло в домах хоть 4 октября, хоть 24! Да, многим холодно, у всех разные дома: в панельках в центре дома — тепло, а в боковых квартирах или старом жилфонде — очень холодно. Кому жарко — перекроют себе батареи или откроют форточки, т.к, (повторюсь) все равно заплатите за эти дни, даже если теплом не пользуетесь. До ноября предлагаете терпеть теперь? Непробиваемые. Каждый год одно и то же — будут упрямствовать, пока куча людей на больничные не попадёт, — добавила Мария.
Немного поправим Марию. Плату за весь октябрь начислят только тем, кто живет в домах, не оборудованных приборами учета. Остальные заплатят по факту потребления ресурса.
— Хорошо бы иметь возможность не поднимать цену на это тепло, — философски заметил читатель.
К счастью, это уже не новость понедельника, но не вспомнить о ней мы не могли. Почти половину прошедшей недели в Липецке устраняли крупнейшую коммунальную аварию года. 22 тысячи горожан остались без холодной воды, у владельцев газовых колонок воды не было никакой.
Сегодня на оперативке мэр Евгения Уваркина так и не назвала виновных в том, что сотрудники компании «Экотерм», прокладывая по чертежам заказчика самотечный коллектор, неожиданно наткнулись на городской водопровод. Но предложила выход, который может позволить избежать подобных аварий в будущем.
— Опыт аварии на кольце Трубного показал неактуальность данных о ранее проложенных сетях. Предлагаю отработать механизм ревизии таких данных с помощью специального оборудования, которое может определять сети на глубине до 7-11 метров. Мы должны переподтверждать, актуализировать имеющиеся в департаментах и в «РВК» данные, чтобы в будущем предотвратить подобного типа аварии, — сказала глава Липецка.
На завтра синоптики осадков не обещают. Столбики термометров поднимутся до 18 градусов.