Санавиация доставила из Грязей в Липецк обгоревшего мужчину — его нашли в кустах у гаражей

Медики борются за жизнь пациента с ожогами 51% тела.

Сегодня в ожоговый центр санавиация доставила из Грязей 34-летнего мужчину с ожогами 51% тела.



Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, обгоревшего мужчину нашли в кустах в гаражном кооперативе. У него обожжены голова, руки, ноги, туловище.



Также у пациента диагностирована серьёзная термоингаляционная травма — у него обожжены лёгкие.



По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, сегодня в 06:24 в Грязях на улице Правды горел кирпичный гараж. Именно в этом пожаре и пострадал молодой мужчина. Огнём также были уничтожены вещи на площади 15 квадратных метров.



Медики борются за жизнь грязинца.



