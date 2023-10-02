Происшествия

сегодня, 13:42

Санавиация доставила из Грязей в Липецк обгоревшего мужчину — его нашли в кустах у гаражей

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#ожог #пожар
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Санавиация доставила из Грязей в Липецк обгоревшего мужчину — его нашли в кустах у гаражей

Медики борются за жизнь пациента с ожогами 51% тела.

Сегодня в ожоговый центр санавиация доставила из Грязей 34-летнего мужчину с ожогами 51% тела.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, обгоревшего мужчину нашли в кустах в гаражном кооперативе. У него обожжены голова, руки, ноги, туловище.

Также у пациента диагностирована серьёзная термоингаляционная травма — у него обожжены лёгкие.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, сегодня в 06:24 в Грязях на улице Правды горел кирпичный гараж. Именно в этом пожаре и пострадал молодой мужчина. Огнём также были уничтожены вещи на площади 15 квадратных метров. 

Медики борются за жизнь грязинца.

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#ожог #пожар
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