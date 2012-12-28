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Сегодня в Липецке: начинаем праздновать День города, каждый третий липчанин ищет работу по блату
Происшествия
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сегодня, 10:25
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Полицейские задержали ночного велосипедиста с мешком маковой соломки
Вес соломки составил 2,8 килограмма. Возбуждено уголовное дело.
«Как пояснил сам задержанный, наркотик он планировал использовать для личного употребления.
В отношении мужчины следственным отделением МО МВД России «Данковский» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы», — сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.
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