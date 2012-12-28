Полицейские задержали ночного велосипедиста с мешком маковой соломки

Вес соломки составил 2,8 килограмма. Возбуждено уголовное дело.





В Данковском районе cотрудники уголовного розыска задержали 48-летнего местного жителя, который ночью перевозил в мешке на раме велосипеда маковую соломку. Ее вес составил 2,8 кг.«Как пояснил сам задержанный, наркотик он планировал использовать для личного употребления.В отношении мужчины следственным отделением МО МВД России «Данковский» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы», — сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.