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сегодня, 10:25
9

Полицейские задержали ночного велосипедиста с мешком маковой соломки

Вес соломки составил 2,8 килограмма. Возбуждено уголовное дело.

В Данковском районе cотрудники уголовного розыска задержали 48-летнего местного жителя, который ночью перевозил в мешке на раме велосипеда маковую соломку. Ее вес составил 2,8 кг.

«Как пояснил сам задержанный, наркотик он планировал использовать для личного употребления.

В отношении мужчины следственным отделением МО МВД России «Данковский» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы», — сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.

наркотики
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Надо же
31 минуту назад
А я всегда замечал, что на велике тебя полицаи никогда не тормознут. Вот когда идёшь пешком, то даже днём могут приколупаться и проверить карманы. Выходит, теперь и велосипед не поможет...
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Может
48 минут назад
И в Сселках скосите на новых полях,новостройках.Везде растёт.
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Ха
сегодня, 12:11
бесспалева так это, жа среди ночи
Ответить
опер
сегодня, 11:31
Все вы долдоните одно и тоже .для себя . пора закон изменить . хоть для себя хоть на продажу 20 лет
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ЮВП
сегодня, 11:25
Слышал, что нуждающимся самолетом в диппочте сейчас доставляют. Не надо экономить на своих желаниях.
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Повар
сегодня, 11:12
Раньше булки пекли с маком, а теперь наркоманы все порвали, все палисадники вытоптали…
Ответить
Александр Н.
сегодня, 11:06
Соломка теперь в кошмарах ему будет сниться.
Ответить
Участковый
сегодня, 10:52
Велодятлы они такие..
Ответить
Патриот
сегодня, 10:41
С весёлых новостей начинается день в Липецке.
Ответить
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