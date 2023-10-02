48 минут назад
В Липецкой области до +19, дождей не ожидается
В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области будет расти, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 12-14 градусов тепла, что на 3-5 градусов выше климатической нормы.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха —от +5 до +7 градусов, днем — от +16 до +18 градусов.
День 3 октября стал самым теплым в Липецке в 1991 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году – 2 градуса мороза.