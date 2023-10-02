Погода в Липецке

48 минут назад

В Липецкой области до +19, дождей не ожидается

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#бабье лето
В Липецкой области до +19, дождей не ожидается

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области будет расти, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 12-14 градусов тепла, что на 3-5 градусов выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 октября в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, 4-9 м/сек. Ночью на улице — от +3 до +8 градусов, днем — от +14 до +19 градусов. 

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха —от +5 до +7 градусов, днем — от +16 до +18 градусов.

День 3 октября стал самым теплым в Липецке в 1991 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году – 2 градуса мороза. 

174
#бабье лето

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