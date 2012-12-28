В районах Тракторного, Карьера, 15 микрорайона отключат холодную воду

15 июля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — с перебоями с холодной водой столкнутся жители трех районов, предупредили в компании.



С 09:00 и до завершения работ без холодной воды останутся жители частного сектора Тракторного – на улицах Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зелёной, Ильича, переулков 1-го Лесного, 2-го Лесного, Линейного, 2-го Моторного, Моторного, Театрального, 2-ого Театрального, Садового, 2-го Садового, Спортивного.С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах № 2 по улице Карьерной, №№ 1а, 7 по улице 9 Января, №№ 8а, 10, 10а, 10/2 по улице Елецкой, № 20 в 15-м микрорайоне, в частном секторе улиц Карьерной, 9 Января. Елецкой, Павлова, Лескова.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.15 июля плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 из-за плановых ремонтных работ отключат электричество в домах №№ 77а, 110, 110а, 145 по улице Гагарина, №№ 1а, 12, 25, 26а, 38 по улице Жактовской, № 11а по улице Паровозной, №№ 2а, 4, 30в, 33, 47а по улице Поселковой, №№ 17, 21, 25 по улице Рудничной, №№ 43, 53, 56, 61, 90, 95 по улице Ударников, № 7/3 по улице Терешковой, №№ 16а, 16б, 20а, 20/3 по улице Космонавтов, № 98 по проспекту Победы, на улице Механизаторов.В промежутке с 09:00 до 17:00 из-за монтажа приборов учета обесточат улицу Московскую.