Сегодня в Липецке: начинаем праздновать День города, каждый третий липчанин ищет работу по блату
Спортсменка с ростом 129 см выиграла чемпионат России, выполнив норматив мастера международного класса
Общество
1128
сегодня, 16:24
12
Проектную документацию ЖК «Турист-2» может проверить независимый эксперт
С таким ходатайством в Арбитражный суд обратилась прокуратура.
В качестве экспертной организации прокуратура предложила ФАУ «Главгосэкспертиза России». В свою очередь застройщик — липецкую компанию ООО «Куб», которая начала деятельность только 15 мая 2025 года.
Арбитражному суду теперь предстоит выбрать независимого эксперта.
Вновь увеличилось количество участников процесса. Суд удовлетворил ходатайство УМВД России по Липецкой о привлечении в качестве третьего лица Росимущества. Именно эта организация является собственником здания на улице Карла Маркса (оно находится в оперативном управлении полиции), которое пошло трещинами, предположительно, из-за стройки «Туриста-2».
Следующее заседание запланировано на 1 сентября.
Иск прокуратуры Липецкой области о признании недействительным разрешительной документации на строительство жилого комплекса «Турист-2» слушается в арбитраже с февраля. Ответчиками по иску проходят департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка, управление строительства и архитектуры Липецкой области, ООО «Проммаш тест экспертиза», и ООО «Специализированный застройщик «Турист Эко-Парк».
В конце мая в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, включилось областное управление МВД — пошло трещинами здание на улице Карла Маркса, находящееся в оперативном управлении ведомства. По ходатайству УМВД суд приостановил разрешение на строительство ЖК.
Также суд приостановил продажу квартир на время судебного разбирательства.
2
0
0
10
2
Комментарии (12)