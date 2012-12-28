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сегодня, 16:24
12

Проектную документацию ЖК «Турист-2» может проверить независимый эксперт

С таким ходатайством в Арбитражный суд обратилась прокуратура.

Сегодня на заседании по иску о признании незаконным разрешения на строительство ЖК «Турист» областная прокуратура обратилась с ходатайством о проведении экспертизы проектной документации жилого комплекса.

В качестве экспертной организации прокуратура предложила ФАУ «Главгосэкспертиза России». В свою очередь застройщик — липецкую компанию ООО «Куб», которая начала деятельность только 15 мая 2025 года.

Арбитражному суду теперь предстоит выбрать независимого эксперта.

Вновь увеличилось количество участников процесса. Суд удовлетворил ходатайство УМВД России по Липецкой о привлечении в качестве третьего лица Росимущества. Именно эта организация является собственником здания на улице Карла Маркса (оно находится в оперативном управлении полиции), которое пошло трещинами, предположительно, из-за стройки «Туриста-2».

Следующее заседание запланировано на 1 сентября.

Иск прокуратуры Липецкой области о признании недействительным разрешительной документации на строительство жилого комплекса «Турист-2» слушается в арбитраже с февраля. Ответчиками по иску проходят департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка, управление строительства и архитектуры Липецкой области, ООО «Проммаш тест экспертиза», и ООО «Специализированный застройщик «Турист Эко-Парк».

В конце мая в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, включилось областное управление МВД — пошло трещинами здание на улице Карла Маркса, находящееся в оперативном управлении ведомства. По ходатайству УМВД суд приостановил разрешение на строительство ЖК.

Также суд приостановил продажу квартир на время судебного разбирательства.
Турист
строительство
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
53 минуты назад
Так можно и в самом парке дом построить
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Гость
56 минут назад
Нужно поднять старую схему зонирования территории, что там было, а то у нас и частный сектор, сады, гаражные кооперативы хотели под многоэтажки перевести, пока люди не начали жаловаться в разные инстанции
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Сиплый
59 минут назад
Никогда так не переживал за прокурором с ментами.
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Гость
сегодня, 20:28
А какая раньше была территориальная зона в схеме зонирования территории, разве можно было там строить жилые дома? Рекреационная или я ошибаюсь?
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Гость
сегодня, 20:22
Как в схеме зонирования территории изменилась зона и когда, разве там можно было строить жилые дома? Кажется там раньше была рекреационная зона? Или я ошибаюсь?
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Гость
сегодня, 19:48
Умный ход, теперь дело за судом. Если назначит в компанию с « огромным» опытом, то результат очевиден…!
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Очевидно
сегодня, 17:34
что там нужен или спорткомлекс или аквапарк. Вообщем, что-то для отдыха и занятия спортом горожан. Но точно не ЖК
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Оооо
сегодня, 19:06
Что вы, а как близко к работе было бы лЮдям , перешёл дорогу и все, а ещё удобнее не переходя, вышел и сразу зашёл
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Неравнодушный
сегодня, 17:24
Успехов прокуратуре!!!
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Ваще
сегодня, 17:14
До лампочки
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Александр Н.
сегодня, 17:01
Как вцепились в эту землю, видно лакомый кусочек.Успехов прокуратуре.
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