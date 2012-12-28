В логу на Соколе обнаружен труп подростка

Предварительная версия следствия — суицид.

В ночь с 11 на 12 июля у ЖК «Бородинский» на Соколе в называемом Козьем логу был обнаружен труп подростка. Предварительная версия его гибели – суицид. Подростку было 16 лет.— Правобережным МСО СУ СК России проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — сообщили GOROD48 в СУ СК РФ по Липецкой области.