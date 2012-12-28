Сегодня в Липецке: начинаем праздновать День города, каждый третий липчанин ищет работу по блату
Сегодня в Липецке: начинаем праздновать День города, каждый третий липчанин ищет работу по блату
Происшествия
3820
сегодня, 10:25
12
В логу на Соколе обнаружен труп подростка
Предварительная версия следствия — суицид.
— Правобережным МСО СУ СК России проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — сообщили GOROD48 в СУ СК РФ по Липецкой области.
0
25
2
2
3
Комментарии (12)