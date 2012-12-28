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2477
сегодня, 14:20
64

Накопить на квартиру за три года: Липецкая область оказалась в топ-20 по доступности жилья

Жителям Липецкой области потребуется три года, чтобы накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров — это соответствует 13-му месту в рейтинге по доступности жилья, который подготовило РИА Новости. Исследование основывалось на данных за май 2025 года.

РИА Новости подсчитало, сколько времени понадобится жителям российских регионов, чтобы накопить на квартиру на вторичном рынке площадью 60 квадратных метров семье из двух взрослых и одного ребенка. Средняя цена такой квартиры на май этого года составляла 4,5 миллиона рублей. Для рейтинга рассчитывалось оценочное минимальное число лет, за которые семья с одним ребенком со средней зарплатой по региону сможет без ипотеки накопить на квартиру. Предполагалось, что семья будет использовать для этого все деньги, которые остаются у нее после минимально необходимых трат (то есть за минусом прожиточных минимумов на каждого члена семьи), а также накопления в виде банковских депозитов. При этом отмечается, что реальные траты семей обычно больше, чем суммы прожиточных минимумов.

В Липецкой области минимальное количество лет, которое семья должна откладывать на квартиру, — 3 года. Причём в 2024 году липецкой семье на это требовалось 4,1 года. В среднем по Липецкой области стоимость квартиры площадью 60 квадратных метров по состоянию на май этого года составляла 4,5 миллиона рублей.

Самое доступное жилье оказалось в Мурманской области и Ханты-Мансийском автономном округе (необходимо копить на квартиру 1,8 года), дольше всего копить придется жителям Калмыкии, Севастополя и Крыма (более 7 лет). 

недвижимость
доходы населения
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Комментарии (64)

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Сначала новые
Вн
5 минут назад
Средняя зарплата посчитана как в анекдоте: один ел мясо,другой капусту,а в среднем каждый ел голубцы.
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Ольгам
55 минут назад
Анекдот по -липецки
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Вася с 11-го
сегодня, 20:09
60 кв за 4.5 млн???да не смешите!!!двушка с хорошим ремонтом!! Прошел через 2 ипотеки,от комнаты в общаге до двушки.по итогу,если б в 2012 сразу взял трешку за 3.5 млн то уже 5 лет как расплатился бы за нее,т.к. зп подросла и цены на недвижку поднялись в 1.5 раза,а сейчас трешка от 5 млн без вложений,и то часто инженерные системы гнилые.
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Свободный крестьянин
сегодня, 19:51
125000 свободных денег?!Где они в Липецке такое видели? В среднем,исключая НЛМК,по городу зарплата 40-60,умножаем на два-доход по максимуму среднестатистической семьи 120000 в идеале. Еда,кружки,секции,ЖКХ и др. в среднем 80000 итого 40 свободных денег на семью в идеале,по минимуму ничего в семье не останется. Итого в идеале 10 лет копить на указанную в статье квартиру,конечно же это без учёта инфляции и др. Брехня
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Знающий
46 минут назад
В цехах НЛМК средняя зарплата те же 40-60 тыс. И это с премией, которую ещё заработать надо.
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Ого, мда
сегодня, 19:11
Это оба взрослых сколько должны зарабатывать? По 80т.р. минимум и при это остаток чисто на еду и жкх. Без одежды, без излишеств, без отдыха чисто 3 года в таком режиме? Видимо ребёнок у них не ростёт, не взрослеет))
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Интересно
сегодня, 19:05
Это если не есть, не пить и не дышать?
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наталья
сегодня, 19:12
за 60м2 сразу после покупки бешенная сумма за отопление,капремонт,содержание жилья
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Артем
сегодня, 18:43
Огласите весь список липчан, что смогут накопить!
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Рвк-водолаз
сегодня, 18:25
Даа, все к нам в рвк, зп 30 к! Через 100 лет будет квартира
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Найти
сегодня, 18:44
другую работу не судьба?
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Приличный
сегодня, 18:15
Это значит что Липецкая область стала не востребованной.
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я
сегодня, 17:56
По их подсчетам нужно откладывать 125000 в месяц? А инфляция и рост цен как учитываются?
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