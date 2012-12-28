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Общество
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сегодня, 14:20
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Накопить на квартиру за три года: Липецкая область оказалась в топ-20 по доступности жилья
Жителям Липецкой области потребуется три года, чтобы накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров — это соответствует 13-му месту в рейтинге по доступности жилья, который подготовило РИА Новости. Исследование основывалось на данных за май 2025 года.
В Липецкой области минимальное количество лет, которое семья должна откладывать на квартиру, — 3 года. Причём в 2024 году липецкой семье на это требовалось 4,1 года. В среднем по Липецкой области стоимость квартиры площадью 60 квадратных метров по состоянию на май этого года составляла 4,5 миллиона рублей.
Самое доступное жилье оказалось в Мурманской области и Ханты-Мансийском автономном округе (необходимо копить на квартиру 1,8 года), дольше всего копить придется жителям Калмыкии, Севастополя и Крыма (более 7 лет).
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