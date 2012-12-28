Накопить на квартиру за три года: Липецкая область оказалась в топ-20 по доступности жилья

Жителям Липецкой области потребуется три года, чтобы накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров — это соответствует 13-му месту в рейтинге по доступности жилья, который подготовило РИА Новости. Исследование основывалось на данных за май 2025 года.

РИА Новости подсчитало, сколько времени понадобится жителям российских регионов, чтобы накопить на квартиру на вторичном рынке площадью 60 квадратных метров семье из двух взрослых и одного ребенка. Средняя цена такой квартиры на май этого года составляла 4,5 миллиона рублей. Для рейтинга рассчитывалось оценочное минимальное число лет, за которые семья с одним ребенком со средней зарплатой по региону сможет без ипотеки накопить на квартиру. Предполагалось, что семья будет использовать для этого все деньги, которые остаются у нее после минимально необходимых трат (то есть за минусом прожиточных минимумов на каждого члена семьи), а также накопления в виде банковских депозитов. При этом отмечается, что реальные траты семей обычно больше, чем суммы прожиточных минимумов.В Липецкой области минимальное количество лет, которое семья должна откладывать на квартиру, — 3 года. Причём в 2024 году липецкой семье на это требовалось 4,1 года. В среднем по Липецкой области стоимость квартиры площадью 60 квадратных метров по состоянию на май этого года составляла 4,5 миллиона рублей.Самое доступное жилье оказалось в Мурманской области и Ханты-Мансийском автономном округе (необходимо копить на квартиру 1,8 года), дольше всего копить придется жителям Калмыкии, Севастополя и Крыма (более 7 лет).