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2974
сегодня, 15:50
24

На проспекте Победы провалилась велодорожка

Новый асфальт от московской компании «Руслан-1» не продержался и пяти лет.

У остановки «Улица Доватора» по нечетной стороне проспекта Победы на велодорожке провалился асфальт. Дыра на тротуаре приличных размеров: в нее позже провалился строительных поддон, которым попытались прикрыть глубокую яму.

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— В ближайшее время на место проседания асфальтового покрытия для установления причины и виновников случившегося выйдет специальная комиссия. Подрядной организации, которая осуществляла ремонт, будет выдано предписание для устранения углубления в рамках гарантийных обязательств. В настоящее время для безопасности пешеходов поврежденное участок огорожен, — сообщили GOROD48 в пресс-службе липецкой мэрии.

Подрядчик известен: в 2020 году этот участок проспекта Победы, где произошел провал, с нуля построила московская компания «Руслан-1». К новым дороге и тротуару у заказчика, управления строительства Липецка, было так много претензий, что их почти год мэрия не принимала на свой баланс, пока строители не исправили выявленные недостатки. Но в этот раз спросить с подрядчика за провал у администрации Липецка не выйдет — срок 4-летних гарантийных обязательств у «Руслана-1» уже закончился.
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Комментарии (24)

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Как гость
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Сначала новые
Печально
11 минут назад
Перекопали на одном месте и не один раз, кроты перерыли весь город. А тарифы растут+ жители исправно платят, а по факту ...
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Гость
24 минуты назад
Комментарий Васи - правильный. Поддерживаю.
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ё
сегодня, 20:31
Во всём виноваты кроты.
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Самокатчик
сегодня, 20:24
Во всём виноваты велосипедисты.
Ответить
Вася с 11-го
сегодня, 20:04
Асфальт как раз хорошо проложен,или вы хотели чтобы он гарантийный срок держался над промоиной?
Ответить
Гость
сегодня, 19:19
А без воды, и не туды и не сюды. Порывы, порывы, порывы. Скоро весь Липецк провалится.
Ответить
Кэп
сегодня, 18:56
Углубление это в карманах липчан, которые платят налоги. А тут самая настоящая ДЫРА.
Ответить
Итак
сегодня, 18:50
Сойдет...
Ответить
.
сегодня, 18:29
Ну очень плохо.
Ответить
На
сегодня, 18:12
Эту дорожку наложить ограничения по скорости и лежащих полицейских наложить. Как на Октябрьском мосту
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