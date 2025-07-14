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Происшествия
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сегодня, 15:50
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На проспекте Победы провалилась велодорожка
Новый асфальт от московской компании «Руслан-1» не продержался и пяти лет.
— В ближайшее время на место проседания асфальтового покрытия для установления причины и виновников случившегося выйдет специальная комиссия. Подрядной организации, которая осуществляла ремонт, будет выдано предписание для устранения углубления в рамках гарантийных обязательств. В настоящее время для безопасности пешеходов поврежденное участок огорожен, — сообщили GOROD48 в пресс-службе липецкой мэрии.
Подрядчик известен: в 2020 году этот участок проспекта Победы, где произошел провал, с нуля построила московская компания «Руслан-1». К новым дороге и тротуару у заказчика, управления строительства Липецка, было так много претензий, что их почти год мэрия не принимала на свой баланс, пока строители не исправили выявленные недостатки. Но в этот раз спросить с подрядчика за провал у администрации Липецка не выйдет — срок 4-летних гарантийных обязательств у «Руслана-1» уже закончился.
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