«Металлург» потерял двоих

Оба ухода невозможно было предотвратить, в клубе ищут замену лидерам.

Сыграл настолько успешно, что сам игрок и его агенты решили – пора переходить на более высокий уровень. «Металлург» пытался продлить аренду, но.… По информации GOROD48, сегодня Рощин заключил контракт с выступающим в подгруппе «Золото» «Ленинградцем», речь вновь идёт о годичной аренде.











Рощин славился и тем, что мог расправиться с обороной соперника в одиночку





Агеев сыграл за «Металлург» 12 матчей, забил 3 гола, 3 раза результативно ассистировал партнёрам. И добился интереса от краснодарской «Кубани», которая весной вылетела из «Золото» в «Серебро». При этом липецкий клуб получил за разрыв контракта денежную компенсацию.











Терять игроков летом – участь большинства клубов «дивизиона Б». Например, конкурент «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) летом было вынуждено расстаться с лучшим бомбардиром второй лиги Тимуром Жамалетдиновым (12 голов), который перебрался в «Челябинск» и будет помогать ему дебютировать в первой лиге.





По нашим сведениям, на этом потери летние потери липецкой команды закончатся, хотя к хавбеку Сергею Гайдуку был интерес со стороны столичного «Велеса» («Золото»), а к центральному защитнику Роману Ткачуку – от нескольких клубов первой лиги. Их удалось удержать.