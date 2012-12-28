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сегодня, 16:50
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«Металлург» потерял двоих

Оба ухода невозможно было предотвратить, в клубе ищут замену лидерам.

Липецкий футбольный клуб объявил о расставании с двумя лидерами: полузащитником Антоном Рощиным и нападающим Михаилом Агеевым.

20-летнего Рощина «сталевары» арендовали год назад у московского «Спартака». В «Металлурге» Рощин дебютировал во взрослом футболе и раскрылся по полной: в прошлом году стал лучшим бомбардиром команды в «Серебре» - 5 голов, в текущем сезоне забил 3 мяча, в том числе – победный в ворота брянского «Динамо».

Сыграл настолько успешно, что сам игрок и его агенты решили – пора переходить на более высокий уровень. «Металлург» пытался продлить аренду, но.… По информации GOROD48, сегодня Рощин заключил контракт с выступающим в подгруппе «Золото» «Ленинградцем», речь вновь идёт о годичной аренде.

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Рощин славился и тем, что мог расправиться с обороной соперника в одиночку

Любопытно, что 1,5-тысячный домашний стадион новой команды называется «Рощино-Арена» и находится в посёлке городского типа Рощино Выборгского района Ленинградской области.

Не удалось удержать и 25-летнего форварда Михаила Агеева. Нападающий перешёл в «Металлург» зимой, опустившись на несколько спортивных ступеней вниз – из выступавшего в первой лиге волгоградского «Ротора» в «дивизион Б». Но когда Агеев соглашался помочь «сталеварам», то настоял на внесении в договор пункта о возможности уйти летом в случае предложения от команды более высокого уровня.

Агеев сыграл за «Металлург» 12 матчей, забил 3 гола, 3 раза результативно ассистировал партнёрам. И добился интереса от краснодарской «Кубани», которая весной вылетела из «Золото» в «Серебро». При этом липецкий клуб получил за разрыв контракта денежную компенсацию.

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Терять игроков летом – участь большинства клубов «дивизиона Б». Например, конкурент «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) летом было вынуждено расстаться с лучшим бомбардиром второй лиги Тимуром Жамалетдиновым (12 голов), который перебрался в «Челябинск» и будет помогать ему дебютировать в первой лиге. 

По нашим сведениям, на этом потери летние потери липецкой команды закончатся, хотя к хавбеку Сергею Гайдуку был интерес со стороны столичного «Велеса» («Золото»), а к центральному защитнику Роману Ткачуку – от нескольких клубов первой лиги. Их удалось удержать.

Ранее команду пополнили воспитанник липецкого футбола центральный защитник Александр Данилов из ульяновской «Волги» и «новый Рощин» - Егор Комельков из столичного «Спартака».

Сейчас клуб активно ищет замену ушедшим. В шорт-листе позиции крайнего защитника, крайнего нападающего и опорного полузащитника.
Футбол
«Металлург»
трансферы
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Комментарии (7)

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Сначала новые
Ваш тренер
45 минут назад
Он кому нибудь вообще ещё интересен этот типа футбол по липецки.
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Ответ
37 минут назад
Судя по количеству зрителей никому не интересен только этот типа мини-футбол по липецки
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Может
сегодня, 18:23
Наших возьмете Сселковских,они возле Фока хорошо в минифутбол играют.
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В Липецке нет футбола
сегодня, 18:19
Металлургу лучше распустить всю команду и тренерский штаб. И перестать мучиться
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Солидарен
сегодня, 20:14
Давно матчей не было. Да и как то вяло стали играть. Раньше хоть Воронеж, Спартак приезжали, а сейчас что? Провал, дороги, отключения воды. Вспомнить нечего. За то ремонт моста, трамваи, площадки. Эххх. .....
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Валера
сегодня, 18:13
Хорошие ребята , но таких же можно вполне найти еще
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Ваще
сегодня, 17:03
До лампочки
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