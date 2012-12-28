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Спорт
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сегодня, 16:50
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«Металлург» потерял двоих
Оба ухода невозможно было предотвратить, в клубе ищут замену лидерам.
20-летнего Рощина «сталевары» арендовали год назад у московского «Спартака». В «Металлурге» Рощин дебютировал во взрослом футболе и раскрылся по полной: в прошлом году стал лучшим бомбардиром команды в «Серебре» - 5 голов, в текущем сезоне забил 3 мяча, в том числе – победный в ворота брянского «Динамо».
Сыграл настолько успешно, что сам игрок и его агенты решили – пора переходить на более высокий уровень. «Металлург» пытался продлить аренду, но.… По информации GOROD48, сегодня Рощин заключил контракт с выступающим в подгруппе «Золото» «Ленинградцем», речь вновь идёт о годичной аренде.
Рощин славился и тем, что мог расправиться с обороной соперника в одиночку
Не удалось удержать и 25-летнего форварда Михаила Агеева. Нападающий перешёл в «Металлург» зимой, опустившись на несколько спортивных ступеней вниз – из выступавшего в первой лиге волгоградского «Ротора» в «дивизион Б». Но когда Агеев соглашался помочь «сталеварам», то настоял на внесении в договор пункта о возможности уйти летом в случае предложения от команды более высокого уровня.
Агеев сыграл за «Металлург» 12 матчей, забил 3 гола, 3 раза результативно ассистировал партнёрам. И добился интереса от краснодарской «Кубани», которая весной вылетела из «Золото» в «Серебро». При этом липецкий клуб получил за разрыв контракта денежную компенсацию.
Терять игроков летом – участь большинства клубов «дивизиона Б». Например, конкурент «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) летом было вынуждено расстаться с лучшим бомбардиром второй лиги Тимуром Жамалетдиновым (12 голов), который перебрался в «Челябинск» и будет помогать ему дебютировать в первой лиге.
По нашим сведениям, на этом потери летние потери липецкой команды закончатся, хотя к хавбеку Сергею Гайдуку был интерес со стороны столичного «Велеса» («Золото»), а к центральному защитнику Роману Ткачуку – от нескольких клубов первой лиги. Их удалось удержать.
Ранее команду пополнили воспитанник липецкого футбола центральный защитник Александр Данилов из ульяновской «Волги» и «новый Рощин» - Егор Комельков из столичного «Спартака».
Сейчас клуб активно ищет замену ушедшим. В шорт-листе позиции крайнего защитника, крайнего нападающего и опорного полузащитника.
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