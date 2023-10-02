Общество
22 минуты назад
Следственный комитет будет просить об аресте убившего ребенка бойца ЧВК
Его действия квалифицированы по части второй статьи 105 УК РФ («убийство малолетней»).
В телеграм-канале СУ СК РФ по Липецкой области появилась информация о возбуждении уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Липецка, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («убийство малолетней»).
По данным следствия, вечером 1 октября 2023 года подозреваемый в ходе конфликта с супругой причинил телесные повреждения ее 4-летней дочери. Прибывшая бригада медиков констатировала смерть ребенка.
Подозреваемый задержан. Следователь будет просить суд избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Напомним, что подозреваемый — боец ЧВК, который приехал домой в отпуск. Причиной его действий стала ревность: мужчина считал, что его жена больше любит дочь от ее первого брака, чем их дочерей-близнецов.
По данным следствия, вечером 1 октября 2023 года подозреваемый в ходе конфликта с супругой причинил телесные повреждения ее 4-летней дочери. Прибывшая бригада медиков констатировала смерть ребенка.
Подозреваемый задержан. Следователь будет просить суд избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Напомним, что подозреваемый — боец ЧВК, который приехал домой в отпуск. Причиной его действий стала ревность: мужчина считал, что его жена больше любит дочь от ее первого брака, чем их дочерей-близнецов.
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