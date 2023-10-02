Происшествия

40 минут назад

В центре Грязей сгорела квартира

267
#пожар
В центре Грязей сгорела квартира

Накануне вечером в дома на улице Правды произошел пожар. По предварительным данным, в огне пострадала пожилая женщина.

Поздним вечером 1 октября жителей центра Грязи разбудил вой сирен от пожарных машин. Около 22:30 несколько пожарных расчетов грязинской 19 ПЧ и липецкое отделение тушили пожар в пятиэтажном доме по улице Правды, 24. Горела квартира на пятом этаже.

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Пожар удалось локализовать около полуночи. Из горящей квартиры удалось спасти 87-летнюю женщину, ее госпитализировали. Кроме того, пожарные эвакуировали 15 жильцов дома.
 
267
#пожар

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