35 студентов стали выпускниками «Академии стальных возможностей» НЛМК

В Университете НЛМК провели выпускной «Академии стальных возможностей». Проект помогает старшекурсникам вузов познакомиться с современной металлургией и получить работу на комбинате. В этом году программу стажировки прошли 35 студентов из Липецка, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и других городов России. По итогам программы 26 человек устроились на работу в компании.





Программа продолжалась полтора года и состояла из трех этапов. На первом студенты знакомились с компанией и проходили обучение по курсам Университета НЛМК. После чего стажировались в компании под руководством опытных наставников.— За четыре года «Академии стальных возможностей» нам удалось заинтересовать студентов более ста вузов страны. Около 70 из них стали сотрудниками компании. Многие трудоустроились еще на этапе стажировки, — отметила Ольга Коростелева, директор по персоналу НЛМК. — Проект объединяет усилия многих функциональных направлений НЛМК, чтобы у молодых выпускников вузов появилась возможность начать карьеру в крупной металлургической компании.Студент технического вуза из Санкт-Петербурга Алексей Кузнецов проходил стажировку в дирекцию по развитию информационных технологий НЛМК. Теперь он работает в команде аналитиков одного из цифровых проектов компании.— Когда я пришел в НЛМК, то осуществил свою мечту работать в промышленной компании. Я сразу погрузился в работу системного аналитика, меня приняли как полноценного члена команды, все объяснили и ввели в рабочие процессы, — поделился Алексей Кузнецов.В 2025 году стартовала новая волна стажировки в «Академии стальных возможностей». Приоритетными направлениями стали технические специальности. Сейчас студенты стажируются в автотранспортном управлении, НЛМК-Инжиниринг, дирекции по исследованиям и разработкам новых продуктов, а также в ремонтных подразделениях компании.