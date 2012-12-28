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35 студентов стали выпускниками «Академии стальных возможностей» НЛМК
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сегодня, 10:38
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35 студентов стали выпускниками «Академии стальных возможностей» НЛМК

В Университете НЛМК провели выпускной «Академии стальных возможностей». Проект помогает старшекурсникам вузов познакомиться с современной металлургией и получить работу на комбинате. В этом году программу стажировки прошли 35 студентов из Липецка, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и других городов России. По итогам программы 26 человек устроились на работу в компании.

Программа продолжалась полтора года и состояла из трех этапов. На первом студенты знакомились с компанией и проходили обучение по курсам Университета НЛМК. После чего стажировались в компании под руководством опытных наставников. 

— За четыре года «Академии стальных возможностей» нам удалось заинтересовать студентов более ста вузов страны. Около 70 из них стали сотрудниками компании. Многие трудоустроились еще на этапе стажировки, — отметила Ольга Коростелева, директор по персоналу НЛМК. — Проект объединяет усилия многих функциональных направлений НЛМК, чтобы у молодых выпускников вузов появилась возможность начать карьеру в крупной металлургической компании. 

Студент технического вуза из Санкт-Петербурга Алексей Кузнецов проходил стажировку в дирекцию по развитию информационных технологий НЛМК. Теперь он работает в команде аналитиков одного из цифровых проектов компании.

— Когда я пришел в НЛМК, то осуществил свою мечту работать в промышленной компании. Я сразу погрузился в работу системного аналитика, меня приняли как полноценного члена команды, все объяснили и ввели в рабочие процессы, — поделился Алексей Кузнецов.

В 2025 году стартовала новая волна стажировки в «Академии стальных возможностей». Приоритетными направлениями стали технические специальности. Сейчас студенты стажируются в автотранспортном управлении, НЛМК-Инжиниринг, дирекции по исследованиям и разработкам новых продуктов, а также в ремонтных подразделениях компании. 

«Академия стальных возможностей»

Комментарии (3)

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Ë-моë
38 минут назад
Так там почти одни девчата. И это они будут водителями-машинистами тяжелой самоходной спецтехники и слесарями? А парни тогда что?
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я
сегодня, 12:10
опять все на жидовский лад, что за форма у выпускников? у нас что русской формы нет?
Ответить
вот как
сегодня, 11:05
теперь будут рабами клмн
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