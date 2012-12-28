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вчера, 22:17
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Энергетики «Липецкэнерго» восстановили электроснабжение потребителей после непогоды

Энергетики филиала «Россети Центр» - «Липецкэнерго» восстановили электроснабжение потребителей, нарушенное грозовым фронтом и шквалистыми порывами ветра до 25 м/с, прошедшими 13–14 июля по территории ряда районов Липецкой области. 

В настоящее время продолжаются работы по устранению локальных нарушений электроснабжения по индивидуальным заявкам потребителей. 

К ликвидации последствий непогоды было привлечено 30 бригад «Липецкэнерго»: 122 специалиста и 41 единица спецтехники. Для скорейшей ликвидации последствий была организована передислокация персонала и техники в наиболее пострадавшие от непогоды районы Липецкой области. 

Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы компании:

1. На официальном сайте: mrsk-1.ru

2. Через мобильное приложение «Есть свет!», ссылки для скачивания:

для устройств на платформе Android;

для устройств на платформе iOS.

Заявки, поданные через электронные сервисы компании, оперативно принимаются в работу.

Также доступна горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» по телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер - 220; бесплатно, круглосуточно).
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Комментарии (2)

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Я
вчера, 23:41
За быхановым садом несколько улиц четыре дня без света были только куда не звонили везде были отписки
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человек
вчера, 22:52
пока петух не клюнет,работы не будет.21 век ,проснитесь.
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