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Спортсменка с ростом 129 см выиграла чемпионат России, выполнив норматив мастера международного класса
Общество
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вчера, 22:17
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Энергетики «Липецкэнерго» восстановили электроснабжение потребителей после непогоды
В настоящее время продолжаются работы по устранению локальных нарушений электроснабжения по индивидуальным заявкам потребителей.
К ликвидации последствий непогоды было привлечено 30 бригад «Липецкэнерго»: 122 специалиста и 41 единица спецтехники. Для скорейшей ликвидации последствий была организована передислокация персонала и техники в наиболее пострадавшие от непогоды районы Липецкой области.
Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы компании:
1. На официальном сайте: mrsk-1.ru
2. Через мобильное приложение «Есть свет!», ссылки для скачивания:
для устройств на платформе Android;
для устройств на платформе iOS.
Заявки, поданные через электронные сервисы компании, оперативно принимаются в работу.
Также доступна горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» по телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер - 220; бесплатно, круглосуточно).
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