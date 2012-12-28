Сегодня в Липецке: начинаем праздновать День города, каждый третий липчанин ищет работу по блату
Спортсменка с ростом 129 см выиграла чемпионат России, выполнив норматив мастера международного класса
Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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В Липецкой области станет прохладнее
Температура воздуха чуть отступит от отметки в +30 градусов.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами, днем повсеместно пройдут кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах возможен град. Ветер северо-западный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +15 до +20 градусов, днем — от +24 до +29.
В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы. Температура ночью будет от +16 до +18 градусов, днем — от +27 до +29 градусов.
День 15 июля стал самым теплым в Липецке в 1951 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1945 году – 9 градусов тепла.
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