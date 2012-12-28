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Погода в Липецке
1417
сегодня, 17:00
5

В Липецкой области станет прохладнее

Температура воздуха чуть отступит от отметки в +30 градусов. 

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области будет неустойчивой, ожидаются кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Среднесуточные температуры воздуха составят 21-23 градуса тепла, что на 1-2 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами, днем повсеместно пройдут кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах возможен град. Ветер северо-западный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +15 до +20 градусов, днем — от +24 до +29. 

В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы. Температура ночью будет от +16 до +18 градусов, днем — от +27 до +29 градусов.

День 15 июля стал самым теплым в Липецке в 1951 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1945 году – 9 градусов тепла. 

похолодание
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Ваш тренер
50 минут назад
Давно пора.. Уже достало лето, не жара, а именно лето.
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Юля
сегодня, 20:21
О грозе и дожде вчера сообщали. Только зря я в это поверила и оделась в костюм из кожзама, не желая промокнуть под обещанным дождём. Дождя так и не было, зато я упарилась и взмокла так, словно искупалась.
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Гость
сегодня, 18:56
Интересно почему сотрудники МЧС не сообщили о грозе .
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Михаил
сегодня, 18:48
Быстрее бы лето заканчивалось.
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Эх...
сегодня, 17:12
Жаль, жаль...
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