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сегодня, 13:42
55

Вместо кирпичного Гагарина липчанам предлагают выбрать нарисованного

Фонд капитального ремонта открыл голосование за варианты мурала с изображением первого космонавта на фасаде дома №10 по улице Гагарина.

Напомним, фасад пристройки к этому дому с 1964 года украшает портрет Юрия Гагарина из красного кирпича. Весной этого года начался капитальный ремонт здания, и изображение космонавта оказалось под угрозой: ремонт предполагал использование на фасаде теплоизоилирующего материала.  Прокуратура области вынесла Фонду капитального ремонта  (ФКР) предостережение о недопустимости нарушения законодательства.

photo_2025-06-01_16-18-19 (2).jpg

photo_2025-06-01_16-18-19.jpg

«Изображение первого в мире космонавта Юрия Гагарина, является архитектурным наследием города.  Установлено, что областным фондом при заключении договора с подрядчиком не учитывались архитектурные особенности здания, связанные с наличием этого изображения. В то же время в случае его утраты градостроительный облик объекта будет изменен, что требует согласования с уполномоченным органом местного самоуправления», — говорилось в предостережении и прокуратуры.

Сегодня ФКР сообщил о найденном совместно с мэрией компромиссном решении: кирпичного Гагарина заменит фреска во всю высоту здания.  

Голосование за варианты фрески ведется в Telegram-канале ФКР. Итоги фонд собирается подвести 19 июля.

Космический Липецк
Фонд капитального ремонта
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Комментарии (55)

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Бабка Первая
сегодня, 20:31
Проголосовала. А кирпичный Гагарин сам на себя не похож. Хотя дом украшал, не спорю.
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Любовь
сегодня, 18:56
Оставьте портрет Гагарина в покое. Мое предложение, оставить с улицы как есть. Утепление сделать внутри квартир. А то, что предлагают, просто кошмар.
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Матвей
сегодня, 17:35
Получится как в театре Толстого. Завесят панелями, пройдёт лет 10, 20, отвалится и увидят. Ах, ах история ,шедевр. Закрывайте аккуратней ,лучше сохранится.
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Не важно
сегодня, 17:04
Фонд капитального ремонта пусть ремонтирует и делает дом пригодным для жилья. А вот это "культурное наследие" выглядит как-то убого и когда оно стало культурным наследием? Настоящее культурное наследие Липецка в историческом центре города разрушается, завешанное баннерами. И даже таблички об исторической ценности зданий не спасают их от разрушения
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Сергей
сегодня, 18:36
Ого, вы единственный кто знает где центр города Липецк. Не подскажите где это, в каком районе?
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Как
сегодня, 18:49
Ого, вы единственный кто знает где центр города Липецк. Не подскажите где это, в каком районе? Не местному объяснить бы... Там где здания 19 и 18 веков. Ну и начало 20 века строения.
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Не местный
сегодня, 19:06
Не местному объяснить бы... Там где здания 19 и 18 веков. Ну и начало 20 века строения. То есть здания начала 20 века на Соколе это центр? А здания середины 20 века на Зегеля, Ленина, Плеханова, Интернациональной это не центр? Ясно понятно.
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Диванный эксперт
сегодня, 18:43
Ого, вы единственный кто знает где центр города Липецк. Не подскажите где это, в каком районе? Где то в Липецке. Но это не точно.
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Сосед
сегодня, 17:03
Рисунки на тему космоса будут уместны на ул Космонавтов 5 домов 14 этажей ,которые находятся от Торнадо,до Ноябрьского. Будет очень красиво. А Гагарин пусть будет на своем месте.
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Есть сквер
сегодня, 17:20
Гагарин и так находится на своём месте. Есть сквер его имени, между улицами Терешковой и Титова. Не по всей же улице его портреты?
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Бот
сегодня, 16:39
А где надпись СССР?
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Сергей
сегодня, 16:34
При любом раскладе, на шлеме Юрия Алексеевича не должно быть оконных проёмов. Перерисуйте грамотно и вперёд. Это лучше, чем неуклюжая кладка (хотя её тоже жалко)
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А в чём проблема?
сегодня, 16:16
Эскизы вполне приемлемы. Удачнее оригинала, по крайней мере, современнее. А в принципе, хорошее предложение ниже было: если уж так надо сохранить визуально эту кирпичную абстракцию-просто скопируйте изображение и нанесите на новый фасад.
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Современно
сегодня, 18:28
Московский кремль по вашему тоже устарел? Всё-таки не одна сотня лет ему. А кому не нравится, езжайте на елецкий микрорайон. Там все как вы любите. А блестящую работу каменщиков оставьте в покое.
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Лена
сегодня, 16:05
Дорисуйте на шлеме "Россия", чтобы потомки помнили о нас
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Историю
сегодня, 16:51
Не надо переделывать, оставить СССР
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Игорь
сегодня, 15:55
Фасад дома не просто красят, а ещё и утепляют, повышая энергоэффективность дома, что же из за, пусть и очень аутентичной картинки из кирпича, не утеплять торцы дома, вряд ли жители этого дома будут благодарны. Можно элементарно скопировать изображение на новый фасад, даже кирпичи прорисовать.
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