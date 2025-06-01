Сегодня в Липецке: начинаем праздновать День города, каждый третий липчанин ищет работу по блату
Спортсменка с ростом 129 см выиграла чемпионат России, выполнив норматив мастера международного класса
Общество
2291
сегодня, 13:42
55
Вместо кирпичного Гагарина липчанам предлагают выбрать нарисованного
Фонд капитального ремонта открыл голосование за варианты мурала с изображением первого космонавта на фасаде дома №10 по улице Гагарина.
«Изображение первого в мире космонавта Юрия Гагарина, является архитектурным наследием города. Установлено, что областным фондом при заключении договора с подрядчиком не учитывались архитектурные особенности здания, связанные с наличием этого изображения. В то же время в случае его утраты градостроительный облик объекта будет изменен, что требует согласования с уполномоченным органом местного самоуправления», — говорилось в предостережении и прокуратуры.
Сегодня ФКР сообщил о найденном совместно с мэрией компромиссном решении: кирпичного Гагарина заменит фреска во всю высоту здания.
Голосование за варианты фрески ведется в Telegram-канале ФКР. Итоги фонд собирается подвести 19 июля.
32
1
6
4
2
Комментарии (55)